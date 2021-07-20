單身之光！盤點秦嵐霸氣10大金句：為結婚而結婚，才是不負責任

大陸女星秦嵐剛歡慶42歲生日，儘管已屆熟女年齡，仍然保持完美外貌和纖細身材，完全看不出歲月痕跡，單身的她從小仰慕男星金城武，並視之為理想型，生日派對上同事為討她歡心，全都戴上金城武面具，讓她笑得樂不可支，微博發文「今天的開心是X 6的，有6個金城武」，捧著雙頰一副少女心的幸福模樣，十分可愛。

氣質優雅的她，小時候就被邀請拍戲，家裡人擔心她受騙婉拒，她順從父母要求，大學讀了會計系，卻自行報名廣告模特兒徵選，進而走上演員之路，溫柔婉約形象，更被相中飾演《還珠格格3》的知畫、《一簾幽夢》的綠萍，堪稱是瓊瑤女郎之一。

2018年《延禧攻略》的富察皇后一角翻紅，獲得觀眾喜愛，讓她得以登上女主角位置，有了更多劇本選擇性，《怪她過分美麗》、《理智派生活》接連兩部職場女強人劇，大大顛覆了昔日溫順形象，在職場上鬥爭時，她輕聲細語說出最狠的話，為許多上班族吐了一口怨氣，讓人拍手叫好，女主角的職場高情商金句，也成了很多女生抄錄在小本本裡的經典語錄。

其實不只戲裡台詞打動人心，私下的秦嵐對人生也很有獨到見解，她內心渴望愛情，期待Mr. Right出現，笑說若遇到金城武的類型，一定很快就答應交往，卻對婚姻、生兒育女相當謹慎，曾語出驚人「我的子宮使不使用，關你啥事」展現霸氣，秦嵐還有哪些特別看法，我們跟姊妹淘們好好分享。

1.我的子宮使不使用，關你啥事？說人不結婚就是不想負責任，我覺得很奇怪，為了結婚而結婚，才是不負責任吧！

秦嵐接受父母安排讀了會計，最終選擇當了演員，她很清楚自己要的是什麼，「我不喜歡做勉強自己的事情，就像當初我不想當會計一樣」。因為個性慢熱，從來不相信一見鍾情，只相信日久生情，秦嵐戀愛時傾向先從朋友做起，需要慢慢觀察對方，不想被粉絲及朋友催婚，隨便安排相親、找人結婚，「我對戀愛、婚姻的態度，跟演戲一樣，順其自然不強求」。

2.如果你找不到一個很愛你或你愛的人，為了要一個孩子而生孩子，這是很無趣的

曾和男星黃曉明、導演陸川交往，一度論及婚嫁，當初沒準備好而拒絕，秦嵐自認現在生活、工作都很順心，未必要踏入婚姻，幸運的是她有一雙開明的父母，從來不會催婚。她曾試探媽媽意見，開口說：「只要父母你們兩個幸福，我就沒有太大牽掛」，表明對婚事不著急，也獲得媽媽的高度認可！

3.我堅信一定能遇到那個人，結了婚就不要離婚

結婚不像工作，有時候準備好了，反而沒了對象，被問不擔心嗎？巨蟹座的秦嵐，自述心思比較敏感，結婚之前會想很多，不希望一時衝動結婚，有一天不合適就說再見！且要對未來的孩子負責，「我希望對方是一個將來無論如何都要一起走到最後的人，即便有磕磕絆絆，即便有很多問題，生活中不可能都是完美的，肯定會有很多瑕疵，但這個人要讓我遇到瑕疵都還願意牽著手走，我覺得這個很重要」，而不是到了年紀，快40了，我就要結婚。

4.很多有成就的女人，也許都是孤獨的

婚姻家庭都能滿面春風，是很多女性的期望。秦嵐卻很謙虛地說，單身也許有點孤獨，但得到的太多，老天都會忌妒你的，很多藝術家的內心也是孤獨的，包括很多大師級的一些作家、畫家都是這樣，「你已經做了別人所不能及的事情，就要付出別人所不能及的一些代價。」

5.陪伴你最久的就是你自己

單身不婚，是否代表終身孤獨？秦嵐說：「其實我覺得每個人都是孤獨的」，父母和兒女終究有一天會離你而去，即便現在全家幸福，她都會想像未來有一天家人老了的事，因為這是每個人必經之路，所以她會讓自己過得好，與自己相處更重要。

6.我沒有辦法忍受自己不工作的樣子

許多女星嫁入豪門後，選擇退隱不工作，專心養兒育女，過著貴婦般的豪奢生活，秦嵐卻對這樣的閒逸感到惶恐，「我覺得人會鏽掉的，如果不當演員，也會做週邊的事情，仍然為這個職業發光。如果什麼都不做，我跟這個社會都失去了聯繫。」

7.一定要有愛，才會有溫暖，安全感我自己有。

儘管是單身族，身邊卻圍繞著助理、父母、工作，未曾感到孤單。秦嵐自認個性很膽小，需要人陪伴，未料之前工作延遲、適逢冬天父母去海南島自駕遊，一個人待在家兩個月，原先覺得挺恐懼，後來還蠻適應的，「我把自己安排得特別好，把體重減成理想90斤（約40公斤），每天吃得也很健康，人生這樣過也是很有意義，很有多事不是不可能，看你要不要去做，有很多可能性，只要你能從當中找到樂趣」。

8.我不希望自己活得很累

職場上擅長演出女強人，對工作運籌帷幄、呼風喚雨的模樣，頗有說服力，對生活飲食也很嚴格，少吃碳水化合物保持身材，還逗趣地說女藝人要自律，在冰箱上貼了封條，不准自己偷吃冰淇淋。秦嵐卻認為，大家對她有點誤解，她個性沒有攻擊性，且生活很隨興，「有時候我覺得放過自己，就是更好的放過別人嘛，讓自己活得舒坦，相處的人都會很舒坦」。但她還是有底線和原則，對方不可以越線，如果踏過她的底線，就沒辦法挽回了。

9.我必須在生活裡找到自己，才能覺得安穩

曾經軋戲喪失自我，秦嵐認為有一段時間，演戲時全情投入，詮釋劇中角色台詞，一下戲後，只記得上妝、卸妝過程，中間宛如缺失了記憶，像一塊海綿被擠到乾成渣了，令她感到害怕，所以她有10年時間拒絕在橫店拍戲，放棄不擅長的武打戲，去國外住了一段時間放鬆，「我是需要生活，才能充電的人」。

10.我不想給自己立一個目標

《延禧攻略》的成功，讓秦嵐迅速翻紅，但她認為戲劇都有偶然和必然性摻雜在一起，不是每部戲都能成功，受到很多人歡迎，這是不可多求的。她享受拍戲當下，不刻意去立目標，「拍戲的過程我很燃燒，有時候拍一場覺得好的戲會很開心，很幸福，開心騙不了自己，也騙不了別人」。她寧願把每個工作問心無愧地做好，不要後悔，不去過早的定義明天，珍惜今天吧，能夠走多長多遠隨緣吧！