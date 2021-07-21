獲利50%！季芹看好航運股趨勢：不要永遠想賣在高點，買在低點

全民瘋股時代！2019新型冠狀病毒（COVID-19）本土疫情嚴峻，宅在家防疫沒事做，意外引起不少人買股，藝人季芹也跟上這一波熱潮，但其實她早已投入股市至少10年，更經歷過2008年全球金融風暴，老公王仁甫放心將投資理財全權交給她。《NOWnews今日新聞》專訪季芹與王仁甫，暢談投資心法與疫情下夫妻間的情趣。

巴菲特有句名言：「別人恐懼時我貪婪，別人貪婪時我恐懼 。」季芹可謂謹記法則，台股日前屬航運股最火熱，但她早已在前陣子賺飽下車，季芹透露原則：「不要永遠想賣在高點，買在低點。」設定合理的投資報酬率，以及觀看大盤的狀況，再做決定，因此航運這波讓她賺得漂亮，下車也漂亮。

王仁甫笑著透露：「她早上還很開心說自己是股神，我看她獲利300%左右了吧！」季芹趕緊回應：「你很誇張，沒有這麼多啦，不過從去年開始，台股一直很熱，選對標的，其實獲利50%以上都不會太困難。」季芹認為這一波台股比較熱的還是航運股，下半年還是可以關注，找好的點接回來，之後也會布局，但會做適度獲利了結，她透露：「我只做自己長期關注的股票，鋼鐵今年也不錯，但沒在我的布局裡，之前有買陽明，但已經獲利了結。」

撇開藝人的身分，季芹宛如女股神，被問到會不會熱愛投資理財到想退出演藝圈？她笑說：「不小心就講出我的心聲了！」坦言曾想過為何要踏入演藝圈，儘管如此季芹仍認真經營演藝事業，「股市其實是現在行情好，因此興頭上就會花很多時間去研究。」她會進入美股行列，也是因為王仁甫推薦，他在低點買入美金，覺得放著也沒用，於是全權交給季芹做投資，沒想到老婆投資的有聲有色，「我現在是領零用錢的狀態，完全不碰投資。」季芹則喊：「他真的很會訓練我！」

談到股市，季芹將其比喻成保養品，不同的膚質適合不一樣的產品，股票亦然，沒有絕對的對錯，投資工具跟方法、邏輯，都要適合自己的個性跟經濟狀況，喜愛長線、短線，玩飆股或是保守型的人，了解自身的個性再入股市，較不容易受大打擊，「這一波的股市非常熱，沒賺到這一波心很癢，但切記不要心癢，猛然殺入股市，會像衝入叢林的小白兔一樣。」

季芹進入股市是約莫2006年，正好是懷女兒的時候，縱橫台股也有10年以上的經驗。不過投資有賺有賠，季芹也曾碰壁過，2008年全球金融風暴，她當時正好和王仁甫去菲律賓渡假，投入在旅行的快樂中，於是連續五天都沒有看盤，沒想到一回台灣就看見跌停三天，讓她笑說：「真的是換了一次經驗。」

早期華爾街有一個「擦鞋童理論」，意指當連平時沒進入股市的擦鞋童，都在討論股票投資的時候，就是股市交易達到最高峰之時，之後就會下跌。季芹談到切身經驗，在疫情爆發前，她去找美容師做臉，沒想到連平常沒在看盤的美容師，都問她要買哪一支股票，讓她充分了解到「不關心股市的人都進場，就是過熱。」於是她當下決定先了結，獲利一波，果不其然，之後台股連跌了一週，不過也因為她觀察細微，意外救了美容師，直言：「要是她那時候進場，一定會重傷。」

至於股市新手該怎麼買？季芹建議，剛開始進場時，可以選擇穩健型、價格不高、配息率不錯的標，等進場一段時間，做足功課、熟悉股市的操作後，再去找當下題材好的股票、指摽性的大公司，通常不會有大狀況，若出現問題，台灣經濟體制多少會受影響。另外，季芹提到最重要的一點，要進入股市，投資的金額最好是六個月都不會碰到的錢，不怕一萬，只怕萬一，倘若一進去股市就跌，往後又要用到這筆錢，那就一定會賠，所以儘可能在股市裡運用短期之內不會用到的錢，再去做獲利的投資，會比較安全。

本土疫情嚴峻，演藝圈活動停擺超過一個月，王仁甫和季芹開始拍起YouTube影片，記錄生活。王仁甫表示家裡快變活動中心， 有羽毛球場、乒乓球、跳繩等，自己還會設計場地跟運動，就怕小孩放兩個月的假會悶壞。至於會不會想念外景節目的生活？王仁甫坦言，居家前兩周，覺得能陪家人很開心，但現在真的滿想念外景工作。

※ 提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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