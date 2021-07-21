愛女心切！陶晶瑩陪女兒赴美求學打疫苗　15歲荳荳輕柔歌聲圈粉了

國外肺炎疫情逐漸趨緩，愛女心切的陶晶瑩、李李仁，按照原定計畫，上週帶著15歲的女兒荳荳赴美國留學，一家四口被目擊出現在桃園機場，為了配合校方的入學規定，陪同者必須施打疫苗，陶晶瑩夫妻也都接種了第一劑輝瑞BNT疫苗，疫情期間，她的訪談節目都採雲錄製製作，出國不會有影響，待安頓好荳荳入校就學事宜就會返台。

荳荳從小就喜歡打籃球，讀國中時加入籃球校隊，以NBA勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）為偶像，在媽媽安排下，幸運和偶像見面合影，曾說未來希望以美國WNBA為目標，有當職業籃球員的想法。陶晶瑩和李李仁平時也會親臨球場，為女兒吶喊加油。

本月初，陶晶瑩接受《姊妹淘》專訪時透露，籃球是需要在球場上強力對抗的一種運動，荳荳長大了以後，越來越知道自己身材偏瘦，身形略為單薄，未來還是能當一名射手，可以繼續打籃球，但已經認知到籃球可以只當興趣就好，未必要走上職業道路。因為疫情關係，暑假休息時間變多，女兒有點懶惰，體能也開始下滑，鬧鐘還調在10點半響鈴，被她念說10點半還要鬧鐘，也太晚了。

陶晶瑩笑說，女兒很喜歡韓國女團TWICE，平時跳舞表現也不錯，但因為個性太害羞，不敢在大眾面前表演，想挑戰勁歌熱舞有點困難，荳荳最近的興趣關注轉向音樂創作，想要從籃球員轉型成一名創作歌手，母女6月初在臉書直播，辦了一場小型音樂會，同樣會彈吉他的爸爸也加入，一家都是音樂人的幸福情境，粉絲稱讚太融洽了，荳荳也直說：「我的家庭很酷」，不少觀眾被荳荳邊彈吉他邊唱歌的輕柔歌聲圈粉了。

荳荳更以英文名Lillian Lee成立了YouTube專屬頻道，公開了第一首英文歌《I YOU》，輕快曲風偏向小清新，歌詞內容描述青春期青少年的心境，陶晶瑩把女兒創作給黃韻玲聽過，獲得評價很不錯，若有時間會讓圈內朋友幫忙指導荳荳，學習編曲、作曲，朝音樂之路繼續邁進。

許多人認為有知名星媽，未來是女兒進軍演藝圈的最大助力？陶晶瑩卻澄清沒計畫讓小孩當藝人，荳荳可能遺傳父母的音樂才華，靠看YouTube頻道就能自學吉他，天分和努力都比自己好很多倍，她頂多聽到新歌拍拍手，還打趣說：「我最大功能是幫忙聽一下，幫她加合音，結果錄完整首歌，合音不是我，她聽完音調就自己唱，就把我刪除，很會利用老藝人哦！」