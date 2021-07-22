吳亦凡徹底涼了？18歲網紅決戰頂流男星　律師指出這3點致勝關鍵

走進王子召開的盛大舞會，舞池裡霓虹閃爍，周遭全是和妳一樣的年輕女孩，17、18歲青春洋溢的稚嫩臉龐，睜大眼期待著，從海外歸來的王子現身，帥氣臉龐迷死眾人，他高傲地拿著酒杯，邀大家狂歡至深夜，一名僕人悄悄走過來，向你傳遞私密訊息，這麼多貌美如雲的佳麗，唯獨有妳被王子欽點，他想和妳談戀愛，約妳深夜見面小酌，這時妳感到無比幸運，還是會像灰姑娘一般，提著美麗水晶鞋逃走？

多數女人留下了，她們被突如其來的寵幸感到驚喜，王子集三千寵愛於一身，唯獨挑中妳戀愛，他說妳白白的很可愛，跟別人都不一樣，身處於眾星雲集的上流社會裡，他只想找個圈外人認真交往，情人節給妳零用錢、買機票、訂飯店，他說要為妳量身訂做拍MV，妳深信自己就是萬中選一的公主，只要他一聲呼喚，天涯海角都願飛奔而去。

直到有一天，王子沓無音訊，沒有隻字片語，不再約妳見面，編織的美麗夢境瞬間粉碎，舞會結束了，燈光全亮起，妳瞧了瞧自己，原以為全身是一襲華麗禮服，竟只是個僕人裝，這會場裡的每個少女，她們都跟王子深夜跳過雙人舞，而妳從來就不是唯一。

這時妳會摸摸鼻子認了，回到自己的世界，還是努力找說謊的王子講清楚、說明白，撕開他的假面具，讓他從至高無上的地位跌落，如墜入凡間的平民，為自己的不告而別認錯呢？

有些勇敢的女孩，她們選擇與王子對抗，但力量太微弱了，而擁戴王子的粉絲好多，他還有強大的專業法律團隊，能隨時為他服務，一個小女生的話語沒有分量，隨即被眾聲喧嘩淹沒了。

但有一個女孩，她不肯屈服，這個名叫「都美竹」的18歲網紅，堅持要對抗到底，她集結了那些曾經和王子交手的女孩們，以團結之姿站穩了腳步，堅持了一個月，宣稱要跟海外歸來、微博擁有8,000多萬粉絲的歌手吳亦凡，決戰！

法律是道德的最後底線、最低標準。很多逍遙法外的人，遊走於法律邊緣不受懲罰，正如劈腿的人，在未婚之前，沒有觸及法律界線，道德上不可取，但也拿他們沒辦法，於是「時間管理大師」這個因男星劈腿而被創造出的新興名詞，就此應運而生。

吳亦凡被爆與網紅戀愛，這不是第一次，女孩很容易被認為是蹭熱度、想走紅，每次有類似新聞出現，透過強大公關能力影響輿論，常能大事化小，小事化無。

畢竟吳亦凡未婚，就算交往很多人，也不犯法啊。未婚男女在戀愛時犯的錯，除了當事人，一般人沒有權力指責，畢竟你情我願，一個巴掌拍不響。

是的，法律需要明確證據才能佐證，進入法律訴訟前，人人都是平等，在此刻，吳亦凡都是無辜的，但道德就是人心裡面的一條標準線，從這些女孩們群起指控、曝光的對話紀錄裡，一個男人如何對女孩設下的愛情陷阱，我們必須睜大眼睛看著，那不是小說裡才出現的情節，是我們周遭都可能發生的故事。

套路1.透過中間人牽線

身為知名藝人，男星從不主動現身攀談，而是利用中間人試探女生交往的意願，甚至找曾經的女伴推薦拉人來酒會認識，降低涉入感引起的不便，交往時也只透過微信小號聯繫，不發私人照片、視頻，最後有爭議時，也能指責對方造假，再輕易脫身。

套路2. 對每個人都說真心戀愛

男星對這些年紀偏輕的少女們，口徑一致表示不找圈內人，想要找圈外人好好談戀愛，儘管事前並無交集，卻因看過網路美照一見鍾情，喜歡白白的、腿長女性，讓她們相信自己是萬中選一，自認是正牌女友，就算事情被媒體曝光，也能說有意交往，而不會被認為是「誘騙」。事後女孩們彼此比對時間，才發現同一時間，男星竟然約兩個女生在同一間飯店！

套路3.利用工作權勢引誘

透過助理出面，以拍新歌MV或公司尋找練習生的名義，專找年輕女孩下手，給她們一個願景，讓懷抱星夢的女孩以為有出道機會，受了委屈也不敢大聲嚷嚷，怕對方勢力雄厚，會透過關係影響自己未來星途。

套路4.從粉絲後援會選秀

明星愛上女粉絲，簡直是偶像劇劇情！男星利用女孩對偶像的崇拜迷戀，對他百依百順，以工作繁忙緣由要對方到飯店送上門來，還吩咐她們「要乖喔」、「我喜歡乖巧的女生」，輕易哄騙女生上鉤。

正如林奕含在《房思琪的初戀樂園》裡寫道，「社會對性的禁忌太方便了，強暴一個女生，全世界都覺得是她自己的錯，連她都覺得是自己的錯，罪惡感又會把她趕回自己的身邊」。

誤信男人設下的陷阱這種事，多數天真少女很難啟齒，她們選擇閉上嘴巴，換得耳朵的清靜。就像性騷擾一樣，被男生故意摸那一下，很多女生當作吃虧忍耐過去了，很少人會遇到像雞排妹這樣不怕揭開隱私，有硬幹到底的決心。

沒有人完全純潔無瑕，但不代表受傷都只能往內心吞。

都美竹坦承要過錢，因為和她一起的女生們，有人得了憂鬱症，有人引產傷了身體，有人一蹶不振，對未來很茫然，所以她想要道歉，也想要索取賠償費用，甚至開出天價800萬人民幣。對方開給她的條件是簽下協議書，以及提供所有受害者名單，在雙方沒有談攏下，事情尚未落幕，吳亦凡的媽媽宣稱不堪言語騷擾，逕自匯款給她50萬人民幣，而她選擇退回，並秀出匯款紀錄。吳亦凡工作室竟發聲明，坦承確實給了錢，但沒有收到退款，著實打了自己的臉。

針對這件娛樂新聞，大陸律師認為都美竹若想要拉下吳亦凡的致勝關鍵有三點：

1.不被金錢誘惑

面臨金錢誘惑時，女性可能會屈服，選擇投降，其實在法律上這是落入了一個圈套，當妳提出金錢交易時，簽下協議書那刻，男方就能以勒索罪或者詐欺罪，將妳告上法院，大陸男星吳秀波曾與女星陳昱霖有一段長達7年的地下情，最後她多次索取賠償，還簽下協議同意書，被以勒索罪判了3年徒刑，在輿論影響之下得到緩刑3年，才逃過牢獄之災。

女人要記住，任何妳情我願的分手費，在法律上都是不被認可的。

一旦協議書被認定有要脅的意味，就可能涉及勒索罪，體驗到何謂「最愛的人傷妳最深」，不只送妳鮮花禮物，最後還送妳去坐牢！

2.公開對話，保留證據

只能靠社群軟體聯繫交往的對象，就像楊丞琳唱的一樣，曖昧讓人受盡委屈，找不到相愛的證據！跟明星談戀愛不容易，與對方之間的談話，都要保留紀錄，留下證據，才能在法律上站得住腳。性侵、誘姦等指控舉證困難，若要打起官司，交往過程的對話截圖、語音、匯款、訂票紀錄、就醫診斷證明，未來都能作為佐證之用。

法律始終站在證據的那一邊，而不站在性別任一方。

3.團結其他女性

一個人的力量薄弱，一群人的力量才強大。都美竹7月初發聲時，遭到粉絲謾罵，對她語多批評，說她蹭熱度想紅，逐漸地，風向轉了，有相似經歷的女性不只一位，更多網紅願意出面證實，她們都曾被約過參加酒會、參加MV徵選、詢問練習生機會，還有吳亦凡稱呼她們是戀愛對象的對話。律師說，當對方不知道妳還擁有多少同伴、掌握多少證據時，自然講話不敢大聲。

這回，王子終於墜落凡間了！央視評論整起事件：「做藝先做人，做人德為先」。已有10多家合作廠商宣布和吳亦凡終止合作，媒體粗估，解約損失恐高達20億元台幣，不當的感情關係，涉及未成年的女孩時，這不再只是一起讓人吃瓜的娛樂新聞，而是一件社會案件，就連時間管理大師也得認輸。

這次吳亦凡徹底涼了嗎？法律結果尚未明朗。但從一則娛樂新聞上，能喚醒女性的自我覺醒，的確是一件好事，保護自己、不要盲信愛情奇蹟，也不要輕忽女性團結的力量，遇到不公平、不正義，感情上吃虧時，我們或許不必摸摸鼻子自認倒楣，不必躲在自己的殼裡隱藏起來，除了法律，人們心裡還有一個道德底線，能在背後支撐我們，或許在未來的社會裡，林奕含的事件，就不會再次發生。

也許，童話裡都是騙人的，我們都不是王子的唯一，但必須抬頭挺胸做自己獨一無二的公主。