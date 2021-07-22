單獨住摩鐵更爽！美女醫師自爆是常客：每個人要有自己的房間

無論是「開房間」、「肉體出軌」等事件，總能聯想到汽車旅館一地，而一位長相甜美的女醫師，突然在臉書自爆是汽車旅館的常客，在網路上掀起熱議。

「沒有要爆什麼料啦，大部分都是一個人去」，血管外科醫師吳欣岱今天在臉書上突然寫下聳動標題而引發關注，但其實她只是想分享：「每個人都要有一個自己的房間，才能夠在沒有外界干擾下和自己對話。」吳欣岱談到自己剛結婚時，每當面臨吵架局面，就可能會直接收起行囊，帶著面膜前往汽車旅館，「櫃檯的員工看到我一個邋遢單身女性，要來住都很害怕的樣子，不過偶爾躺著敷臉、看看小說、漫畫，真的是很爽」。

吳欣岱表示疫情嚴峻期間，喜歡利用門診空檔，待在車上處理瑣事，畢竟待在醫院閒晃不太好，而疫情穩定後，就會改到汽車旅館讀書、處理一些行政事務。吳欣岱認為擁有一個自己的房間，才能接觸自身心靈，「對自己真正重要的是什麼，你和我一定不一樣」，強調就是價值觀的差異，才能在有限的資源下，讓大家透過溝通、互信去達到一個平衡。

談到吳亦凡事件，吳欣岱提及有文章評論「像他這樣所有條件都頂標的人，怎麼可能會不想要左擁右抱，征服越多女人越好」，不過她認為每個人都不一樣，追求的東西也不盡相同，「當醫生是不是賺越多越好？還是要讓別人覺得你醫德爆表比較好？抑或是要讓所有人覺得你妙手回春、醫龍再世才最棒？」呼籲大家人生只有一次，應該定期問問自己的心之所向。

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