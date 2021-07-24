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採訪翻白眼暴紅！美女主播揭與「刀嫂」非閨蜜　「結婚了就要祝福」

張齡予▲張齡予還原當年採訪九把刀劈腿新聞時過程。（圖／張齡予IG）
文 : NOWnews今日新聞

女神主播張齡予長相甜美，天使般的笑容使人著迷，2014年採訪九把刀劈腿新聞時，因在鏡頭前翻白眼而備受關注，還傳出與「刀嫂」周亭羽是閨密，近日張齡予就在節目《Wow靠！有事嗎？》還原當時過程、吐露實情。

▲九把刀（左）與周亭羽（右）經過劈腿事件後走入婚姻。（圖／九把刀臉書）
▲九把刀（左）與周亭羽（右）經過劈腿事件後走入婚姻。（圖／九把刀臉書）

張齡予7年前還任職東森新聞記者，採訪九把刀劈腿記者會時，九把刀坦言確實對偷吃對象周亭羽有好感，不過感情選擇卻是女友小內，張齡予聽到後，瞬間露出不可置信的表情，被外界認為是翻白眼，對此，她強調只是一個「oh my god」的反應，「那個不是白眼，只是一個角度問題，記者會場地太小，有的機器比較低往上拍」。

當時外界都認為張齡予和周亭羽私交甚篤，翻白眼是為了替「閨密」抱不平，她澄清：「我們就是同業，一群人有出去過、吃飯聚餐，對她的印象就是天真無邪，是我們同業團體中最小的妹妹。」直言2人不到閨密程度，對方與九把刀的感情事，也是和大家同時知道的。張齡予認為當時沒有多做表態，是因為周亭羽已經千夫所指，不願意去踩她一腳，如今對方已婚生女，她笑說：「結婚了就是要祝福，她勇敢挺過去了。」

▲張齡予（左）現身節目《Wow靠！有事嗎？》。（圖／《Wow靠！有事嗎？》提供）
▲張齡予（左）現身節目《Wow靠！有事嗎？》。（圖／《Wow靠！有事嗎？》提供）

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Tags : 主播九把刀刀嫂劈腿周亭羽張齡予翻白眼閨密

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