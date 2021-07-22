【個人意見】《慾望城市》續集，凱莉回來了！

不管大家怎麼想，美國影集《慾望城市》的續集已經開拍了，顯然HBO對這三個人後續的故事很有信心，本片最重要的主角之一其實還包括戲服，讓我們從拍攝期間被拍到的照片，看看新一季的戲服是否符合大家的期待。

這是曝光的第一張照片，凱莉穿著格子蓬裙、厚底高跟鞋，搭配斜背包，這張照片看不清楚，但是背上那是一頂大帽子。整體充滿一種不服輸的少女感，夏綠蒂的品味一直都經典，所以她的造型跟當年似乎沒有太大差別，米蘭達最出乎意料的是她保留了灰髮，整體造型是最符合大家對年齡期待的，同時也優雅流暢。

這張是最凱莉的一張照片，許多經典的元素都在，有趣的印花洋裝、高跟鞋、紫色的FENDI亮片皮包跟長外套，這套紐約街頭造型讓人有種「她回來了！」的感覺。

米蘭達的紅色連身長褲非常適合她，銀灰髮色跟搶眼紅色是一個很好的搭配，腰帶、皮包跟手環都搭配得恰到好處，在這裡也可以看到凱莉服裝的更多細節。

夏綠蒂的多層次荷葉邊上衣則是一個可疑的選擇，雖說是經典的黑白搭配，但是這件上衣基本上是一個鄉村風的面紙盒（黑暗鄉村風？），搭配長褲則十分合理。

凱莉也開始有些經典優雅的造型，這套粉紅色長外套搭配細直紋洋裝跟白色涼鞋十分典雅，包包則十分不搭，但願這是拍攝間她暫時拿了一個別的包包，而不是這造型的一部分，不過最大的問題是她頭髮挑染的地方，在靠近額頭的地方挑染淺色，再梳這種緊的髮尾，會讓頭髮跟臉的色差看起來很怪。

夏綠蒂新一季造型似乎以女裝襯衫搭配裙子為主，也符合她經典品味的人設，這套遛狗裝扮我十分喜歡，白色的蓬袖上衣搭配藍色圓點百褶裙，黃色的配件是令人眼前一亮的重點。

米蘭達的格紋洋裝搭配草編厚底鞋就相當普通，以往這個劇的造型往往有很多出乎意料的新想法，但是新一季似乎那種驚喜感少了，但也許也反映主角新的人生階段開始注重實用。米蘭達永遠是這幾個人裡面最實用主義的一位，透明鏡框跟灰髮搭配也很有趣。

這也是很凱莉的造型，尖頭高跟鞋、粉紅色洋裝，卯釘腰帶，跟搭配的綠色手拿包，她的髮色在這個造型裡就很美，這是她看起來最容光煥發的造型之一。

最後再放一張三人合照，在我樂觀的想像中，夏綠蒂正在打電話給莎曼珊叫她過來。

圖片來自GFY