超萌混血娃！星光幫葉瑋庭當媽　洋老公興奮「藍眼睛很像我」

「星光二班」出身的歌手葉瑋庭，2018年與大18歲加拿大籍男友Russell結婚，年初宣布懷孕喜訊，22日終於以剖腹的方式產下女兒「鷹寶」，英文名為「MacKenzie」，而混血愛女長相也曝光。

經紀人表示，葉瑋庭尚在恢復中，特別感謝主，讓新生兒很健康，也謝謝執刀的醫師、護理師，讓她心情很放鬆，沒那麼緊張，「其實，我當下的心情很複雜，充滿感動、感激，她（鷹寶）長怎樣不重要，只要平安健康，就是最棒最棒的禮物！」

葉瑋庭說，寶寶一出來就覺得她的哭聲很好聽，「不會太尖銳剛剛好」，本來應該馬上抱到產房外給爸爸看，但護理師覺得「鷹寶」太可愛，還跟女兒在產房玩，讓老公在外面等了一下才抱到娃娃。

洋老公興奮地說：「（小孩）很白、藍眼睛很像我，根本小Russell這樣！」他也表示其實很早就想有小孩，「但我們兩個工作都停不下來，很難懷孕，今年終於可以，真的超棒！」（編輯：楊穎軒）

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