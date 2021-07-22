心靈微解封！去摩鐵「耍廢」無罪：女人該享受在房間裡虛度時光

▲美女醫師吳欣岱（右圖）和田馥甄都認為認為女人有獨處的房間是最自在的。（圖／吳欣岱臉書、華研提供）

「真想有一個自己的房間呢！」

疫情警戒期間，眾人被關在房子裡，無處可逃，單身族可能無感，但許多在家工作，還得身兼妻子、母親責任的女人，忙碌煮飯、打掃家務，都忍不住想大喊：「好想獨處啊！」

長相甜美的女醫師吳欣岱，不諱言自己就是汽車旅館常客，大部分還是一個人去，剛結婚面臨吵架局面時，就會收起行李前往汽車旅館，「偶爾躺著敷臉、看看小說、漫畫，真的是很爽」。疫情穩定後，她在汽車旅館讀書、處理行政事務，並分享了心得，認為擁有一個自己的房間，有機會去思考對自己真正重要的是什麼，「每個人都要有一個自己的房間，才能夠在沒有外界干擾下和自己對話。」

20世紀英國女性主義作家維吉尼亞‧吳爾芙，也有過同樣的感慨，「女人想要真正擁有創作自由，需要有一筆錢，和專屬於自己的房間！」

創作，就是挖掘自我的過程，可惜吳爾芙沒敵過和內心的交戰，如同演員妮可基嫚銓釋吳爾芙的那部電影《時時刻刻》裡的情節，59歲那年，這位知名女作家選擇在外套上裝滿石頭，意志甚堅的走進河裡，讓自己緩緩下沉。

外界不解的是，她有一個那麼愛她的老公，怎做如此選擇。也許，看似美滿的婚姻，都有令人窒息之處。

而專屬於自我的時間和空間，對一個女人至關重要。

小時候誰沒幻想過，長大後有一棟房子，有個專屬自我的空間，也許擺放一架鋼琴、也許排滿一整列欽慕作家的書籍，或者把心儀歌手唱片按順序排列的CD櫃，讓你在那忘卻煩惱，待上一整天也不無聊。

只是從女孩成為一個母親後，負起的家庭責任變沉重了，昔日小學課本裡的父親，早起悠閒看書報，母親卻要早起忙打掃，當孩子長大了，主張擁有獨立自主的房間時，很少人考慮過媽媽是否擁有獨處空間。

她們幻想著有一個地方，脫下高跟鞋解放雙腳、卸掉掩飾疲倦的彩妝、放下白天的偽裝，不用活在別人的期待裡，卸下妻子與母親的形象，能舒舒服服泡個澡，喝杯咖啡或紅酒，真正做自己想做的事，不只是外在有形的空間，更是心裡能喘息、放鬆的一方之地。

很幸運，汽車旅館似乎是個新選擇，這個總讓人聯想到「開房間」或「肉體出軌」的場域，有了與時俱進的新作用。日劇《獨活女子的守則》裡的女主角，為了挑戰獨活，打了無數通被拒絕的電話，一個人鼓起勇氣踏進了情侶專屬的情侶旅館，沒想到裡面有卡啦OK、蒸氣箱等豪華設備，還能盡情享用大餐，在撒滿玫瑰花瓣的按摩浴缸裡泡澡，她忍不住懷疑：「這麼棒的豪華旅館，怎麼可以只讓情侶來呢！」

或者，這個地方不一定是房間，也可能是一個不被打擾的衣櫃或衛浴間？

像隋棠喜歡泡澡，待在浴室裡像是一個「祕境」，聽見水流的聲音，讓她感覺內心平靜。

劉嘉玲也有一個專屬衛浴間，連梁朝偉都不能踏入，擺滿女性專屬的瓶瓶罐罐，有時候，她會待在裡面好幾個小時，泡澡、點蠟燭、閱讀，享受跟自己獨處的時光。

日本女星鈴木保奈美，月初宣布離婚，帶著滿面笑容，擺脫控制狂老公的掌握，不再是一個住在60坪房子卻毫無私人空間的母親！離婚前，她早就盤算好，不願忍受只能在客廳寫專欄文章，在浴室和車上讀劇本的限制，大手筆砸3億日幣買了一棟豪宅，擁有了真正專屬自己的房子。

女人想要有一個專屬於自己不被打擾的空間，不只是物質的，或許更是心靈的空間。如果物質上無法滿足期望，那麼至少為自己騰出一塊心靈的房間，好好放鬆、思考人生，和自己一起虛度時光。

田馥甄在歌曲《自己的房間》唱著，「看窗外消長的星光，沒有動身的欲望，只想在自己房間虛度時光」、「我沒有夢想，不想去遠方，最美的流浪在自己心上」。

嘿，辛苦的女人們，放下髒污的碗盤、手中的吸塵器、曬衣夾，疫情即將微解封了，妳有多久沒停下來，待在房間裡獨處，好好解封心靈，和自己的內心說說話了呢？不如找個悠閒的一天，獨自到汽車旅館裡放封吧！