絕美孕照！王思佳秀S曲線自誇「蕭水」　穿魚尾洋裝不想露孕肚

王思佳與老公Joe在2016年結婚，婚後生活甜蜜，今年3月初她宣布懷孕，目前預產期將近，她陸續在臉書貼出多組沙龍美照。其中，一套訂製款的白色緞面魚尾洋裝，不僅完美呈現孕肚線條，穿在王思佳身上反倒S曲線畢露、一點也不顯胖，這一系列寫真照也讓她美到自誇「有沒有蕭水（台語：漂亮之意）」，因此得到「最美孕婦」的封號。

王思佳一向做自己，有專屬的「王美Style」，以往一般孕婦拍攝寫真會露孕肚，不過王思佳偏不要，選擇穿上最愛的公主風禮服，她曬出一系列訂製款的白色緞面魚尾洋裝照，頭戴她最愛的浮誇珍珠串珠，加上流蘇耳飾，充滿夢幻氣息。網友紛紛大讚：「思佳姐也太美，想逼死多少媽媽啊」、「超～超～美滴」、「真的蕭水欸啦」、「這樣也很Sexy了，最佳孕婦獎非妳莫屬。」（編輯：張雅雯）

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