女神超大膽！全智賢拍《屍戰朝鮮》心情嗨　求喪屍合影向朋友炫耀

南韓熱門影集《屍戰朝鮮》特輯《屍戰朝鮮：雅信傳》今（23日）下午3點正式於Netflix上線，特輯找來睽違4年半未露面的全智賢主演，據悉她相當重視此次復出，難得接受訪問，與朴秉恩、導演金成勳、編劇金銀姬一同參與台灣視訊聯訪。全智賢透露自己是要靠壓力才能成長進步的類型，所以出演受歡迎的《屍戰朝鮮》系列作品，坦言壓力大，但不想被認為是在撿便宜，很努力不干擾故事、盡全力演出。朴秉恩則笑說，若有機會拍攝第三季，希望屆時劇中出現疫苗，並祈禱全世界早日恢復以往的生活。

金成勳是《屍戰朝鮮》第一季的導演，第二季只負責執導第一集部分，對於接下《雅信傳》執導重責，他表示編劇金銀姬「一直都很會寫」，自己也好奇作品呈現，最快的方法就是他來拍，除了遇到熟悉的工作人員感到開心，最重要的是「全智賢要出演，有哪位導演不會接拍呢？」一番話逗笑全智賢。

全智賢劇中飾演關鍵人物「雅信」，她從小有著難以言喻的痛苦，導致個性極為冷酷，是個堅強又勇敢的女性，對於詮釋這樣的角色，全智賢表示：「在準備雅信的角色之前，體力上我是已經準備好的，首先就是，雅信個人的恨，要演變成為對整個朝鮮的復仇，對這部分的轉變要有共鳴，所以我花比較多時間在這部分。」

朴秉恩飾演的「閔致祿」，在第二季讓人印象深刻，但他表示這次於特輯中的存在不是看點，重點在於雅信與生死草，「在這次的特別篇裡，是和雅信的關係，和生死草的關係，從這兩個的關係中所衍生出來的，往朝鮮的疫病是如何展開的，可以把重點放在這部分就看。在第二季裡殺了很多喪屍，但是這次比較沒有動到身體，而是把焦點放在和雅信的關係上，我想這些應該就是這次的重點。」朴秉恩更透露，他在第二季有射箭，而特輯中雅信也有射箭，賣關子表示：「大家可以注意一下，她為什麼要那樣射箭！」

全智賢透露是《屍戰朝鮮》跟編劇金銀姬的粉絲，這次「雅信」的角色也是她爭取而來，雖然不怕活屍，但面對現場的活屍臨演，不曾被嚇到過嗎？她表示：「沒有，完全沒有被嚇到。說真的，拍攝前，我最期待的部分就是能遇到喪屍。所以實際遇到他們，那些演員們真的是比想像中還要辛苦，因為要化特殊的妝。」全智賢更透露，自己會拜託活屍臨演與她合照，她再拿照片跟朋友炫耀一番。

朴秉恩在第二季時就已有與活屍共處經驗，坦言「領悟深刻」，透露以前在樹林拍攝時，活屍臨演都是上完特效妝容後於樹下吃飯，「那時候看到真的會嚇到」；現在則認為「沒有現實感」，笑說他們會頂著妝容講電話，例如「是我，店裡的貨有收到了嗎？」、「媽媽，我結束後就會回家了，知道了，媽媽，你早點睡」，在聽完這些超現實日常對話後，他笑說：「我領悟到，生與死的相隔，真的是一線之隔。」

《屍戰朝鮮》包含政治議題與社會訊息，也因此受到廣大粉絲喜愛，導演、編劇以及演員們都壓力大，新加入的全智賢亦是如此，她表示：「因為我能參與在自己喜歡的系列當中，所以負擔感是挺大的，而且因為我的個性就是要有點壓力，才能做得好，所以也努力讓自己多一點壓力，因為是已經很受歡迎的系列，我不想成為只是像在撿便宜的，我不想要干擾到故事的流向，所以有努力自然地融入在裡面。」

訪問最後，朴秉恩也向全世界的觀眾喊話：「能夠和海外的記者們聚集在一起，突然想到世界一家親這句話，現在全世界也和我們的作品一樣有疫病，希望這些能夠盡快結束，很多國家的人能聚在一起談論我們的作品，希望這樣的時刻能盡快到來。如果《屍戰朝鮮》有第三季，希望能夠有疫苗出現，讓喪屍痊癒的那種像魔法的事情，希望也能在現實生活中發生。祝大家有個美好的夜晚，也請保重身體，世界一家親的各位。」

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載