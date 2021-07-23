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「特權」太敏感！李蒨蓉婉拒3次優先打疫苗機會：我是受害者

李蒨蓉▲李蒨蓉透露有3次優先打疫苗機會。（圖／李蒨蓉臉書）
文 : NOWnews今日新聞

42歲李蒨蓉6年前因「阿帕契事件」身敗名裂，深切反省後脫胎換骨，近來全台拚疫苗覆蓋率，她今（23日）發長文表示，曾有3次先施打疫苗的機會，但她全婉拒，「特權這兩個字，對我而言格外敏感，我曾經是受益者，也是受害者。」

▲「阿帕契事件」爆發前1年，李蒨蓉亮麗出席精品派對。（圖／記者林調遜攝）
▲「阿帕契事件」爆發前1年，李蒨蓉亮麗出席精品派對。（圖／記者林調遜攝）

李蒨蓉透露，老公李德立已經打完疫苗，她還在等通知，笑說這代表自己還是枚嫩妞。日前爆發特權疫苗風波，李蒨蓉坦言，疫情嚴峻時，有3位好友出於關愛，提供可以率先施打的機會，「當時我的確有考慮」，不過最後仍婉拒對方好意。

我不是要架高自己有多清高，反正一切按照規矩來，沒有人可以說我嘴，況且，疫苗如果足夠，根本不會有誰先施打的爭議性」，李蒨蓉說，美國的胞弟歡迎他們一家人飛過去打疫苗，但機票貴得離譜，回國隔離政策朝令夕改，她還在觀望。

李蒨蓉交代弟弟，客房務必留著，總有一天會飛過去，她坦言，想寫這篇文很久了，一直在掙扎，「經紀公司現在應該冒冷汗」，也預見有人會重提往事開酸，不過小兒子鼓勵她：「有酸民是好事，表示有人氣。」（編輯：楊穎軒）

▲李蒨蓉婉拒朋友好意，沒有施打疫苗。（圖／李蒨蓉臉書）
▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）
▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）

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Tags : 受害者敏感李蒨蓉特權疫苗阿帕契事件

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