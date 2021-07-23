愛得清醒又甜蜜！《甄嬛傳》皇后蔡少芬13年婚姻保鮮術：感情要定期存款

作家錢鍾書說，「婚姻是一座圍城，城外的人想進去，城裡的人想出來。」

感情甜蜜的人，覺得每天相處時間過得特別快，認識那一天起就是幸福倒數計時。不幸福的人，從結婚後的某一天起，開始盤算哪一天能離開。

在婚姻中同時保持清醒又甜蜜的人，或許最幸福吧！不會刻意放大婚姻的美好，沉溺其中，亦不糾結那些磕磕絆絆，過度隱忍，才能把每個日子都過得充滿小確幸！

演員蔡少芬跟張晉，在我眼裡就是一對愛的清醒又幸福的夫妻。

結婚13年，育有2女1子，他們如膠似漆，上遍大陸的夫妻類情感型綜藝節目，私下微博也頻頻曬合照放閃，在粉絲眼裡非常恩愛。

不過，蔡少芬參加綜藝節目《我最愛的女人們》時，曾語出驚人說，每次坐飛機時都會跟張晉交代，「老公啊，我要飛了，要是我有事的話，你必須要好好保護兩個女兒！想要再結婚沒問題，要找一個對她們好的女人！」

身旁的鍾麗緹安慰說，他那麼愛你，他找不到了！蔡少芬舉起酒杯，停頓了一會才緩緩回答：「算了吧，現實一點吧！」

對愛情保持理智，或許跟蔡少芬的原生家庭有關，小時候父母離婚，跟著母親生活的她一直沒有安全感，感覺很自卑，認為自己是母親的負累，選上香港小姐季軍後，有經濟能力支援家庭開銷，為了清償母親的負債，和已婚富商劉鑾雄來往了6年，一度讓她身心無法負荷，選擇和母親斷絕來往。

張晉的出現，讓她有了那份安全感，在異地裡拍戲相識，擔任武術指導的他是語言溝通的支柱，身邊一堆追求者，張晉態度最主動，面臨多次拒絕也不退卻，才讓蔡少芬點頭交往。

這段戀愛關係之初，男方知名度較低，張晉被說靠女友打響知名度，直到電影《一代宗師》獲得金像獎男配角獎，他才終於在頒獎典禮上有底氣地說：「有人說我這輩子都要靠蔡少芬，沒錯，我這輩子的幸福就是要靠她！」台下的蔡少芬已哭得淚眼婆娑。

處於低谷時相愛，沒錢沒名氣愛了5年，蔡少芬主動提結婚，張晉一度遲疑著，總想著事業更好再成家，女友下了最後通牒，他思量許久後才答應，還好沒跟幸福擦肩而過，兩個人還接受過婚前輔導。

最美的愛情大概如此，始於默默無名，沒有利益糾葛，彼此互相扶持，我們各自努力，然後頂峰相見。

蔡少芬後來成了《甄嬛傳》的霸氣皇后，而這對夫妻成了人人稱羨的婚姻典範。

2019年，第三個孩子降臨，張晉在家帶娃、餵奶，樣樣沒有落下，蔡少芬把奶爸半夜起床照顧小孩的模樣，拍照公開給大家看，銀幕硬漢私下柔情似水，他不在的時候，孩子們特別想念。微博被人盜帳號發文時，她就用張晉的微博公告，「大家不要怕，我有老公的！」

有人好奇，她們為何如此恩愛？

蔡少芬說，這13年經歷的豈只風雨，也有不少風景，能健康平安的生活已經是奢侈，要更珍惜，邊走邊學習愛。張晉則提出「婚姻銀行」的概念，愛情像是一個銀行存款，吵架時在花錢，鬧彆扭時在花錢，但平時你要存錢，「像我們單獨相處出去看個電影、逛個街，晚上坐在廚房裡喝點酒，其實這些都是在存錢，而且我享受這個存錢的過程。」

婚姻需要存款，不只是有形的金錢存款，而是結婚以後，我們往婚姻這個帳戶裡不斷存下彼此之間的好，想想對方曾經為你做了什麼，為這個家做了什麼，因為往後，你從這個帳戶裡支出的時候，發現存款快趨近谷底，那麼這段關係就很危險。

張晉說，不可能沒矛盾啊，所以平時存錢要多存一點，夫妻真的有矛盾時，在銀行裡你才有錢花！

談戀愛時，付出就像累積無形的存款，縱使對方有缺點，想到他的優點還是能會心一笑，如果一味向對方過度索取，宛如找到一台ATM拚命提領存款，導致累人累己，留下了大多是失望。

平日沒有定期存錢習慣，總有一天婚姻餘額變成零，到時候既沒有愛，亦沒有責任感和信任，告別這段關係的日子，也就不遠了，所以想要當夫妻典範，可以學習蔡少芬和張晉，平日從浪漫小事做起，當個愛情銀行大戶吧！