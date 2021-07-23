貴圈真亂？盤點娛樂圈8組正宮鬥小三戲碼　比八點檔更灑狗血

近日蕭大陸與民視節目工作人員爆出曖昧情，正宮侯怡君嚥不下這口氣，殺到現場與小三理論，鬧得沸沸揚揚。本篇整理演藝圈8篇正宮、小三大亂鬥，「上流社會」劇情現實真實上演！

侯怡君vs.工作人員 殺進攝影棚興師問罪

侯怡君與大22歲的蕭大陸情纏20年，彼此身邊也曾換過對象，3年前兩人攜手步入婚姻，今年曾在臉書貼文表示希望明年可以過母親節，想要當媽媽的幸福感不言而喻，如今爆出蕭大陸與民視節目工作人員婚外情，她在臉書上大罵對方，更直接殺到民視現場找對方理論，驚動電視台長官，該名工作人員現在已調離該節目組。侯怡君7/21在臉書表示謝謝大家關心，日後會好好的說明一切。

鄭家純（雞排妹）vs.A女 未婚妻爆料擺烏龍

日前雞排妹被週刊拍到與保時捷男牽手赴飯店，事後卻爆出新歡已有未婚妻A女，不料不到一天劇情急轉直下，晚間A女發聲道歉，強調自己不是保時捷男的未婚妻，在感情上和鄭家純都是受害者。而保時捷男也發聲明表示，多年來交友方式都是開放式關係，也坦承欣賞鄭家純，心靈上把她當作女友，抱歉因不實爆料讓鄭家純衰當小三。

珉娥 誤當小三秒提分手

南韓女團AOA前成員珉娥，日前無預警在IG上大方認愛後，被指控是介入別人感情，而她與男友也在第一時間極力撇清指控。不料，珉娥7/4在IG上發文承認男友劈腿且宣布分手，並向正宮道歉。

荳荳vs.采子 男友、閨蜜鬧雙劈