貴圈真亂？盤點娛樂圈8組正宮鬥小三戲碼　比八點檔更灑狗血

近日蕭大陸與民視節目工作人員爆出曖昧情，正宮侯怡君嚥不下這口氣，殺到現場與小三理論，鬧得沸沸揚揚。本篇整理演藝圈8篇正宮、小三大亂鬥，「上流社會」劇情現實真實上演！
侯怡君vs.工作人員 殺進攝影棚興師問罪
侯怡君與大22歲的蕭大陸情纏20年，彼此身邊也曾換過對象，3年前兩人攜手步入婚姻，今年曾在臉書貼文表示希望明年可以過母親節，想要當媽媽的幸福感不言而喻，如今爆出蕭大陸與民視節目工作人員婚外情，她在臉書上大罵對方，更直接殺到民視現場找對方理論，驚動電視台長官，該名工作人員現在已調離該節目組。侯怡君7/21在臉書表示謝謝大家關心，日後會好好的說明一切。
鄭家純（雞排妹）vs.A女 未婚妻爆料擺烏龍
日前雞排妹被週刊拍到與保時捷男牽手赴飯店，事後卻爆出新歡已有未婚妻A女，不料不到一天劇情急轉直下，晚間A女發聲道歉，強調自己不是保時捷男的未婚妻，在感情上和鄭家純都是受害者。而保時捷男也發聲明表示，多年來交友方式都是開放式關係，也坦承欣賞鄭家純，心靈上把她當作女友，抱歉因不實爆料讓鄭家純衰當小三。
珉娥 誤當小三秒提分手
南韓女團AOA前成員珉娥，日前無預警在IG上大方認愛後，被指控是介入別人感情，而她與男友也在第一時間極力撇清指控。不料，珉娥7/4在IG上發文承認男友劈腿且宣布分手，並向正宮道歉。
荳荳vs.采子 男友、閨蜜鬧雙劈
因《全明星運動會》節目牽線的何孟遠、采子，IG上你一言我一語互丟曖昧梗的兩人，不尋常關係爆出後兩人的道歉、後曝光采子媽媽與何孟遠的通電內容令人費解！最終何孟遠正牌女友荳荳出面控訴，雙雙戳破兩人的謊言。不料以為落幕的三角關係，被邱鋒澤公司合夥人的張暐弘發文，這才爆出小三、正宮外，還有采子硬是給經紀人兼男友邱鋒澤戴上一頂綠帽。所幸原音兄弟與采子解約，邱鋒澤也正式復工。另一方面，荳荳振作回螢光幕前。
周揚青vs.簡愷樂 亞洲舞王吃窩邊草
看似開啟羅志祥人生新的一頁的周揚青，不僅後台硬，更是事業女強人，分手也是沒在客氣的！除了讓處在演藝事業最高峰的羅志祥重摔谷底，更扯出他跟旗下藝人愷樂長期不正常關係，而愷樂也在IG發文向周揚青道歉。目前羅志祥與愷樂已消失在螢光幕前，羅志祥積極復出，而愷樂傳出已與圈外男友結婚，截至目前為止未獲本人證實。
Grace vs.謝忻 不倫戀主角雙雙復出
曾與阿翔（陳秉立）發生不倫戀的謝忻，在事件爆發後，為挽救男方演藝事業，不惜退出演藝圈。想當初正宮Grace視謝忻為閨蜜，豈料老公真的「歸me」。但阿翔後來獲得老婆的原諒，Grace po出「為你撐傘」一文，也時常在社群平台分享夫妻恩愛日常，助阿翔扭轉渣男形象。目前阿翔、謝忻皆已回到螢光幕前，對於過去所發生的事件，也能自娛娛人。
梁敏婷vs.王瞳 小三復合舊愛閃婚
馬俊麟在2019年時爆出與同劇的王瞳「沒控制好感情」雙雙出軌，讓正宮梁敏婷提告「侵害配偶權」並求償，而王瞳帶著媽媽、阿姨「侵門踏戶」的影片，更是讓不倫事件繼續延燒。不倫戀曝光後，王瞳停工近一年，與前男友艾成復合並登記結婚。反觀馬俊麟的工作幾乎停擺，而梁敏婷愛子愛家的好形象吸引不少業配上門，近期還轉型成通告藝人。
小禎vs.田欣 元配一泯恩仇送祝福
小禎（胡盈禎）與李進良結婚12年並育有Emma一女，看似嫁入豪門，但也不是幸福快樂、人人稱羨的happy ending，因李進良長期偷吃，使得婚姻風風雨雨不斷，即使小禎選擇相信，但兩人感情也早已回不去了！分居6年後，兩人離婚，對於小三「田欣」，小禎坦言過去憎恨過對方，但現在已經放下，「她也跟了他（李進良）這麼多年，恨都放下了，當然會祝福。」語畢直言李進良和田欣才是最適合的一對。
原文自 《NOWnews 懶人包》