最新文章

最新影音

×
babyou
babyou
星鮮事淘星聞

日女星離婚潮！篠原涼子恢單不拿贍養費　2子扶養權歸前夫

篠原涼子▲篠原涼子與大25歲演員老公離婚。（圖／ANNnewsCH YouTube）
文 : NOWnews今日新聞

日本女星篠原涼子與資深男星市村正親今24日宣布離婚，兩人透過經紀公司向日媒證實結束16年婚姻，而兩個兒子的扶養權皆歸男方，女方不會請求任何金錢賠償，調解條件中也沒有提到財產分割，處理得相當平和。

▲篠原涼子（右）、市村正親宣布離婚。（圖／ANNnewsCH YouTube）
▲篠原涼子（右）、市村正親宣布離婚。（圖／ANNnewsCH YouTube）

篠原涼子與市村正親去年被八卦媒體爆料分居，但當時經紀公司解釋，篠原涼子怕工作後會把新冠病毒帶回家，才會跟老公分開住，沒想到，最後還是印證兩人婚變的傳聞。市村正親感性地說，遇上篠原涼子是他人生最大喜悅，她也稱讚前夫一直是自己尊敬、學習的對象，影響她的人生。

市村正親大篠原涼子25歲，雙方因合作舞台劇相識，2005年閃婚時轟動演藝圈，結婚以來始終給外界銀色夫妻形象，而兩人也是日本近1個月內離婚的第三對明星夫妻，另兩對是福原愛及江宏傑、鈴木保奈美與石橋貴明。（編輯：楊穎軒）

更多精彩報導，詳見《   NOWnews今日新聞   》網站
   本文由《  NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載

【姊妹淘】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
Tags : 婚姻市村正親扶養權篠原涼子財產離婚

NOWnews今日新聞
NOWnews今日新聞 提供即時新聞以及豐富的政治、財經、生活、運動、娛樂、國際、社會等軟硬性新聞，屬綜合性的網路新聞網站 https://www.nownews.com