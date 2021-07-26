日女星離婚潮！篠原涼子恢單不拿贍養費　2子扶養權歸前夫

日本女星篠原涼子與資深男星市村正親今24日宣布離婚，兩人透過經紀公司向日媒證實結束16年婚姻，而兩個兒子的扶養權皆歸男方，女方不會請求任何金錢賠償，調解條件中也沒有提到財產分割，處理得相當平和。

篠原涼子與市村正親去年被八卦媒體爆料分居，但當時經紀公司解釋，篠原涼子怕工作後會把新冠病毒帶回家，才會跟老公分開住，沒想到，最後還是印證兩人婚變的傳聞。市村正親感性地說，遇上篠原涼子是他人生最大喜悅，她也稱讚前夫一直是自己尊敬、學習的對象，影響她的人生。

市村正親大篠原涼子25歲，雙方因合作舞台劇相識，2005年閃婚時轟動演藝圈，結婚以來始終給外界銀色夫妻形象，而兩人也是日本近1個月內離婚的第三對明星夫妻，另兩對是福原愛及江宏傑、鈴木保奈美與石橋貴明。（編輯：楊穎軒）

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