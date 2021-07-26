戀愛了！柔道男神楊勇緯被曝「紳士手」　粉絲融化：難怪櫻花妹被收編

楊勇緯24日在東京奧運奪銀，為台灣奪下史上第一面柔道獎牌，帥氣外形和堅強實力，讓他一夕爆紅。網紅插畫家Duncan在臉書曝光4年前和楊勇緯拍攝的影片，19歲的楊勇緯面對鏡頭自然大方，拿Duncan示範大腰摔時，不忘把右手墊在Duncan側腰，溫柔貼心的「紳士手」小動作，讓網友大呼戀愛了。

Duncan 2017年世大運期間和楊勇緯一起拍片，活潑的楊勇緯向鏡頭俏皮指指Duncan，接著俐落固定住Duncan，轉身把他一把摔在地上，只見Duncan翻轉一圈落地，連頭上的鴨舌帽都掉了，不過楊勇緯的手貼心墊在Duncan側身，為他緩衝不少力道。時隔4年，Duncan也分享出這段影片，開心說：「我被奧運銀牌摔過欸。」

不少網友從這段影片，發現楊勇緯細心的一面，紛紛留言「他的右手有保護你耶」、「好溫柔的人啊」、「難怪一堆櫻花妹被收編」、「扶腰的手實在太浪漫了」、「被摔的畫面，為什麼感覺很浪漫」、「你現在是所有日本女孩羨慕的對象了」、「太溫柔了根本偶像劇摔法」、「想被摔的請問到哪裡排隊呢？」。

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載