小S看奧運走火入魔！喊話體操選手「兒子」快回家　釣出本尊回應：但幾勒

東京奧運如火如荼進行中，其中一名19歲的競技體操選手洪源禧近來討論度極高，原因是他爆炸頭造型和單眼皮，激似藝人小S的小女兒許老三，意外成為小S口中的「兒子」，對此，小S不僅將2人的照片製作成對比圖，甚至拍攝影片，隔空喊話「兒子」趕快回家。相隔幾天，洪源禧本尊也出面回應小S「但幾勒但幾勒」（台語：等一下）6個字，讓網友全笑翻了。

小S在臉書上貼出許老三、洪源禧的對比圖，發文寫下：「兒子，媽媽和妹妹在家等你回來！辛苦了。」笑翻許多網友之外，許多藝人也前來捧場，吳淡如笑說：「的確是你的兒子無誤。」嘻小瓜則說：「難怪我昨天一直覺得他很眼熟。」而歌手賴銘偉甚至做了一張自己、洪源禧與許老三的組圖，直呼：「請幫我們兄弟姐妹加油！」

看到帥氣的中華健兒撞臉許老三，意外成為奧運的趣味焦點，小S忍不住再次拍攝影片，開啟與洪源禧2人隔空互動模式，「媽真的很替你感到驕傲，希望你在回來的路程一切平安順利」，還自導自演地假裝擦眼淚，更幽默表示已經準備好燉豬腳，喊話兒子快回家，「我會立刻給你一個大擁抱，然後把那個燉得很爛的豬腳，塞進你嘴裡」。小S拍完後似乎認為自己有些荒唐，在文中笑說：「怎麼辦？已經走火入魔，會不會害源禧不敢回來？」

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