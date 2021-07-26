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心疼男神染疫！韓星池昌旭確診肺炎　新戲全面停工復拍困難

池昌旭▲池昌旭確診新冠肺炎。（圖／資料照）
文 : NOWnews陳雅蘭

南韓新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，病毒殺進演藝圈，今（26日）演員池昌旭也確診，他立即中斷Netflix《安娜拉蘇瑪娜拉》的拍攝工作，劇組也面臨危機。

▲池昌旭的新電影《極速引爆》台、韓剛上映不久。（圖／車庫娛樂）
▲池昌旭的新電影《極速引爆》台、韓剛上映不久。（圖／車庫娛樂）

池昌旭公司「glorious娛樂」透露，池昌旭16日做COVID-19檢查結果為陽性，為了及早防範，持續接受相關檢查，最終判定確診，目前藝人正在隔離治療中。

池昌旭正在拍攝Netflix原創劇《安娜拉蘇瑪娜拉》，確診消息曝光後，劇組已暫停所有拍攝，製作團隊與其他演員陸續接受檢查，要復拍恐有一定難度。

▲池昌旭隔離中。（資料照／愛奇藝國際站）
▲池昌旭隔離中。（資料照／愛奇藝國際站）

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Tags : 池昌旭治療確診肺炎陽性隔離