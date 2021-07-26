東奧首金得主的迷人美甲！女人適當打扮更自信　「美麗和優秀不衝突」

眾所矚目的東京奧運上週開幕，成為全球焦點，首面金牌誕生在女子10米射擊空氣手槍項目，來自大陸21歲的女孩楊倩，靠著超強穩定性，最後一槍只差標靶紙的零點幾釐米，逆轉勝了外國選手，成為第一個東奧榮耀，她在頒獎台上對鏡頭比心的模樣相當可愛，更吸睛的是她手上的精心美甲。

說到女性運動選手，給我們的印象可能是因為長期訓練身材健美、還有腹肌，給人一種陽光形象，楊倩的出現，引起大陸粉絲關注，開始搜索她的各種資料，發現她不僅是射擊高手，還是一個清華大學學霸，私人社群照片除了訓練畫面，還有不少美妝、美甲照，在奧運氣氛刺激的賽場上，媒體捕捉到她用髮帶綁了可愛馬尾，還有一手華麗的珍珠美甲，毫不影響場上的發揮。

拿下金牌，除了她個人的榮譽之外，也讓很多女孩忍不住要說，「我們漂亮的外表，本來就不影響專業，愛美和優秀完全不衝突啊」。

上週一篇女下屬投訴主管性騷擾的文章，在臉書上瘋傳，其中男主管對她說「過度在意自己的外表、愛漂亮、妳真的很三八」，這句話聽了讓人忍不住拳頭硬了，為什麼女人愛美，會變成被攻擊的點呢！

常有人誤會，講求打扮漂亮的女性，因為愛美，所以沒花心思在工作，或者被貶低為沒有專業，刻意營造花瓶形象、用外貌吸引異性，當成工作更上一層樓的助力。

一個人的外表，可以按照工作需要、心情喜好打扮，適時、適地、適性質需要，女人挑選適當的妝容、衣服搭配，呈現外在的樣貌，這也是管理自我形象的一環。

女星王思佳就透露，她出門工作一定要維持完美形象，不會隨便，因為妳不知道會在什麼場合遇到前男友，或者碰到陌生、不適合的化妝師，無法掌控呈現出來的藝人專業形象，用錯粉底或眼影，會讓妳當眾出糗。某次出國工作，必須搭乘早班飛機，為此她凌晨4點就去做妝髮，然後美美出現在機場，看到其他女藝人早起遇到媒體鎂光燈花容失色，她顯得從容不迫，更有自信。

疫情期間，大家都在家工作，出門必戴口罩，對妝容打扮要求變少了，講求儀式感的女星Melody、關穎、孫芸芸，堅持在家裡玩穿搭，甚至直播走起秀來，即使防疫在家，也要打扮得美美的，不會放任自己變黃臉婆。

某次走進超商，看到服務台的工作人員，忙上忙下整理貨品、結帳，即使戴上口罩，擋住了大半張臉，她依舊畫好了眉毛、塗上漸層眼影，讓人油然敬佩！

我深信，一個對自我形象細節要求的人，做事態度自然不會太差。

即使是平日辛苦投入練習的奧運女選手們，也有她們愛美的一面，剛拿下東奧跆拳道銅牌的羅嘉羚，是個19歲正值花樣年華的少女，她曾在IG裡秀出繡眉的比對照片；我們的世界羽球冠軍戴資穎，近日赴東奧征戰，IG裡也曾經發過出席重要場合，私下穿黑色洋裝的照片，上半身還有透膚設計，笑起來溫柔婉約的模樣，有別於在球場上的霸氣，讓粉絲看得非常入迷。

身為全台舉重奪牌希望的郭婞淳，一路走過來也面臨過很多質疑，有人質疑她為何把自己練這麼壯，教育她應有「女生該有的樣子」，用這些刻板印象框住她的夢想與潛力。她只想打破這些框架，想勇敢地把這些框架變成舞台。被大家看見，把舉重變成力與美的結合，女人的優秀與美麗應該共存，而不是限制她的專業。

俗話說，女為悅己者容，現代女性打扮自己，更是為了讓自己開心，幫自己加一些自信配方。奧運場上的美女如雲，我們更應打破偏見，女人都不該只有一種樣子，愛美時尊重自己、工作時尊重專業，而優秀和美麗從來都不衝突。