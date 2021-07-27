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點名金剛「萬惡之源」！隋棠無奈收禮物：根本沒在尊重我

隋棠▲金剛（左）突送「罪惡之禮」，隋棠（右）一看超無奈。（圖／隋棠IG）
文 : NOWnews今日新聞

藝人隋棠2015年嫁給老公Tony，育有大兒子Max、女兒Lucy和小兒子Olie ，一家5口幸福美滿，即使年過40、已是三寶媽，隋棠仍維持窈窕的身材曲線。在演藝圈擁有好人緣的隋棠，25日在IG上透露好友金剛送了3個令她心動的禮物，不過她卻無奈表示：「根本沒在尊重我。」

▲隋棠點名好友金剛。（圖／隋棠IG）

隋棠突然感性寫下：「聽說猶豫的時候，願意推妳一把的朋友是真朋友。」她解釋剛才有個朋友送上3個令她心動已久，但沒有任何行動的甜甜圈花生醬炸雞堡到家裡，笑說開始懷疑這句話不可靠，隨後點名該名好友就是金剛：「根本沒在尊重我的意志力！」直呼對方是「萬惡之源」，讓自己直接把3個漢堡都吃完。

金剛看到貼文後就留言：「哈哈哈哈好朋友許願池就是本人。」對運動、飲食相當要求的藝人小禎也很有感觸，笑說：「我也願意推妳一把，看是要在馬路旁還是懸崖邊，我都在。」而其他網友認為隋棠火辣、纖細的身材，是有本錢可以吃高熱量食物：「這種身材吃100個都不用怕」、「久久吃一次無所謂，我們這種胖子，才真的不敢常常放縱，不小心就失守了」、「棠棠完完全全沒有肚腩，好瘦」。

▲隋棠身材纖細。（圖／冠軍團隊提供）

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Tags : 尊重朋友禮物萬惡之源金剛隋棠

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