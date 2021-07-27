情慾影集《性╱生活》暴紅！女作家：若重來一次，我不會寫性愛日記

描述已婚人妻慾求不滿的美國影集《性╱生活》，榮登台灣Netflix播放量排行榜第一名！這部改編美國女作家BB. Easton 半自傳小說的作品，最有話題性當然是第三集19分鐘50秒的男主角正面淋浴畫面，令人大開眼界，劇中火熱情節真實性引發討論，觀眾評價則毀譽參半，Easton因這本暢銷小說暴紅，巡迴各地辦簽書會，她卻語重心長說，如果有機會選擇，不會再用這個方式表達！

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曾在大學教授心理學的Easton，出版性愛小說這一行為，顯得格外大膽，這本《關於四個男人的44個章節》，原來是她婚後不滿意與先生的性生活，懷念起從前與4個男友的火熱性經驗，故意將其記錄下來，書寫成一本日記，刻意讓老公看到，藉此督促改善，老公也在潛移默化之下，慢慢有了新的改變。

她聲稱寫作是副業，自行將回憶錄出版成小說，不抱任何期望，原以為只會賣出5本，沒想到在IG上被瘋狂推薦，成為亞馬遜性愛書輯銷售第一名。對於男人露出性器的正面淋浴聳動畫面，為這世界帶來這麼多歡樂，甚至吸引許多男人投入觀賞，讓她樂不可支，「這世界需要給他們一些正面的真相」。

小說暢銷後，開始巡迴各地簽書，到售出翻拍版權成影集，她唯一要求是不讓化名「肯」的老公曝光，兩人結婚 16 年，育有2個年幼小孩，始終非常保護另一半，從未暴露家庭成員照片。因為老公個性害羞又內向，且有一份正職工作，不想引發同事過多聯想和尷尬，很努力隱藏身分。

不過，老公陪她參加簽售會時，發生了一件有趣的事情，有書迷發現了他的存在，突然全體圍攻上來，讓他嚇了一跳，卻也發現事情沒有想像這麼可怕，沒有奇怪異樣眼光，這些書迷竟還成了他的粉絲群。儘管老公不喜歡被關注，但夫妻巡迴各地簽售，反而像是度假旅行，「我們很喜歡這樣的相處時光」。

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翻拍成影集此事，經過一番溝通，製作人說服Easton出售版權的理由是，這個故事大膽而有趣味，不純粹賣弄性愛元素，而是因為既少人講述過這類型的故事，許多女人的故事都在結婚後終止，沒有人關照當女性婚後，成為一個妻子和母親們之後的真正需求。

許多女性為了養兒育女，在取捨之間，選擇當個好媽媽，她們放下夫妻生活，減少性愛頻率，Easton想傳達的是，在固定的一夫一妻制裡，女性不該犧牲自己的身分去成為母親，還是能保有真實的性需求，至少必須嘗試。

她的嘗試是成功的，透過寫日記這個緩慢且刻意的方式，回顧瘋狂性愛經歷，一方面宣洩自己的情緒，一方面把這當成誘餌，放在老公伸手可及的地方，長相、條件已堪稱90分的完美老公，依然願意改變，配合她對性愛激情的需求，彌補缺失的10分。

不過，Easton還是理性勸告跟她面臨同樣困境的女人們，不要把日記洩漏給你的丈夫看，「如果你想改變先生的行為，也許試著坐下來談談。如果我有一台時光機，我可能會試試看，因為並不是所有先生詳細閱讀了妻子的瘋狂情史，都會產生激情」。

「任何夫妻，或是保持長期關係的人，都沒有100%完美適合的」，Easton說，儘管有部分缺點，但老公對她來說還是很完美的伴侶，雖然偶爾對其他男人有幻想，但因為有了愛，她們可以慢慢磨合，找到最合適的相處方式。