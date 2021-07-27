「師母」黃雨欣淚崩！全家南遷為奧運奪銅　羅嘉翎父親致謝：你們更像她爸媽

19歲跆拳道小將羅嘉翎在東京奧運摘下銅牌，指導教練劉聰達的太太、本土劇女星黃雨欣以「師母」身分發文，為口中的「羅妹」、「高高姊姊」喝采，羅嘉翎的父親也親自留言道謝，稱黃雨欣夫妻「更像嘉翎的爸媽」，讓黃雨欣激動到掉淚。

羅嘉翎的父親羅文祥對黃雨欣說：「感謝你們夫妻的付出，感覺你們更像嘉翎的爸爸媽媽在身邊照顧她，為了這次的奧運你們舉家南遷，聰達更犧牲了跟家人相聚的時間來照顧嘉翎，讓我非常感恩，此時此刻聰達相忍為國確實有些遺憾，但是你們絕對會是嘉翎最堅強的後盾，謝謝你們！」

黃雨欣聞訊貼出6個淚崩符號，感動地說：「謝謝你們願意相信聰達，把羅妹交給他！這趟看到羅妹在場上堅定的眼神，我們都知道小女孩長大了！雖然有些遺憾的地方，但他們師徒倆已經相約下屆奧運攜手合作再創佳績，我們這些家屬繼續在背後做他們強而有力的後盾吧！」

網友也為之動容，「加油！再接再厲！再為2024年奧運金牌做準備」、「恭喜恭喜為台灣爭光，也辛苦了教練團」、「做到台灣之光不簡單，但她做到了」、「劉教練和雨欣你們很棒，因為你們無私的奉獻，造就了現在的臺灣之光」！（編輯：楊穎軒）

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