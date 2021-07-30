鬼鬼出道15年不怕苦！合體玉澤演最受挫　遇惡評「學習別困在自己世界」

藝人鬼鬼（吳映潔）是參加選秀節目《我愛黑澀會》出道，也是從那個時候踏進演藝圈，當年16歲的她一晃眼，從稚嫩又青春的可愛少女，經過歷練的洗禮、歲月的挺進，成了獨當一面的歌手、演員，還有主持人，近來斜槓的身分再加一，當起了YouTuber，開始經營自己的頻道。回顧出道歷程，鬼鬼提到去韓國發展的時候，是她最辛苦的時候，當年與韓星玉澤演合作時，還面臨語言不通的狀況。

當年選擇在二八年華走進光芒四射的演藝圈，還曾遠赴韓國發展，到大陸參與錄製節目，在螢幕上見到鬼鬼，總是古靈精怪、樂觀活潑，回憶起最開心的時候，鬼鬼笑說：「剛開始都沒有活動出席的機會，直到有第一場活動邀請我去擔任嘉賓出席，甚至接下來有廠商願意找我代言產品的時候，是最開心的！」當然有了開心的時候，就有辛苦、疲憊的時候，鬼鬼透露，讓她感到最辛苦的時期，是在與經紀公司合約到期，自己出來闖蕩，去韓國發展的過程。

從出道至今鬼鬼面臨許多挑戰，她提到，在節目《我們結婚了》中與玉澤演搭檔，超甜互動讓人印象深刻，就算一起錄節目已經是8年前的事情，但2人仍然是好友，唯一可惜的是當年語言不通；曾經有過上台表演機會卻走音，但這些都不算什麼，她最在意的是面對觀眾、路人對自己的評價，「要學習不要一直困在自己的世界裡，這是比較難的部分。」她想起2017年時，在錄製《明日之子》節目時，因為請參賽者拿下眼鏡惹出的風波，她坦言看到事件在網路上發酵，網路上的批判席捲而來，有人身攻擊，還有威脅警告都讓她很走心。

雖然心裡卻受到了傷害，但鬼鬼也把這些「指教」化成力量，藉此反省自己，要更待人處事的態度和在螢幕前的言行舉止，「現在也慢慢學會看到一些不好的評論就笑一笑，不要走心。」鬼鬼雲淡風輕的說，就像羽毛刮過湖面，淡然的讓人心疼。

15年的星路，一路走來有多不容易，外人難以窺視；同樣的，辛苦過後的果實，也只有自己能夠品嚐出滋味。

對於不同身分的轉換，鬼鬼顯得淡定，她自在地表示，心境上沒有不同，主要是想逼自己嘗試不一樣的事情，「有點像是走路，一步一步做到，有點像是隨時在變換走的路。」而在這些眾多的身分裡，談到哪一個身分是她最喜歡的？有著獅子座事業心強的鬼鬼，她沒有猶豫地選擇「全都要」，她解釋，因為喜愛著這份工作，所以沒辦法輕易做出選擇，每個身分都是她的心頭好。

近期斜槓當起YouTuber的她，開立了頻道《夭怪株式會社》，雖然目前因為疫情的關係，只推出了3集就暫停更新。不過每一集的題材都讓人印象深刻，有與變裝皇后合作，也有她帶小孩的逗趣內容。讓人印象深刻的是，她與小孩們的有趣互動，孩子們不按牌理出牌的狀況，讓鬼鬼快招架不住。談到帶小孩，鬼鬼直言完全不會覺得無奈，反而覺得很有趣，她也自爆，其實小時候很討厭小朋友吵鬧，一旦看見小孩吵鬧，她就不耐煩的比出「噓」的手勢，現在則是比較能與小孩子相處，她自豪的說：「我滿適合當幼稚園老師的，我可以跟他們相處一整天！」

從當年對小孩吵鬧煩躁的鬼鬼，再到如今能夠與孩子們玩成一片的鬼鬼，或許代表著是心境上的轉變，也是一種不用言說的成長。

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