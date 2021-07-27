捐河南賑災1300萬！周杰倫沒缺席台灣防疫　低調行善200萬蓋病房

先前河南水災造成當地嚴重傷亡，許多演藝圈名人紛紛捐款盡自己一份心力，天王周杰倫、昆凌夫婦近來被網友發現出現在大陸的鄭州市紅十字會的捐款公告上，上頭寫著兩人共捐贈了300萬人民幣（約台幣1300萬）。其實周杰倫對於捐款一事極為低調，據悉，在一個月前周杰倫便先捐給了新北市雙和醫院200萬元台幣，建置2間負壓病房，為防疫貢獻一己之力。

鄭州市紅十字會在官網發布「接收抗洪救災定向捐款撥付情況及大額捐款公示」，告示上除了能見到企業捐款外，還看見周杰倫、昆凌夫妻的名字也在上頭，夫妻倆一共捐贈了人民幣300萬元（約台幣1300萬）。周杰倫一直默默行善，日前不僅捐給新北市雙和醫院200萬台幣，建置2間負壓病房，也捐款100萬台幣至天使心家族基金會，幫助身心障礙孩子；另外也捐款100萬台幣至東森幼幼基金會，幫助因疫情衝擊而失去工作的單親家庭。

此外，周杰倫更連續12年資助偏鄉學童，累積捐款3000多萬元台幣，在2014年發生高雄氣爆、2016年台南地震、2018年的花蓮大地震時，周杰倫分別都捐款了200萬元台幣震災、撫恤，出道至今的善款難以一一細數、計算。

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