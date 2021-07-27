郭婞淳摘金暴動了！阿爆誇「表情控管冠軍」摔倒也美　范逸臣狂賀「阿美族女神」

▲2020東京奧運，郭婞淳替我國摘下本屆首金，也是我國奧運史上第6金。（圖／美聯社）

「舉重天后」郭婞淳今（27日）下午參加女子59公斤級賽事，無懸念抓舉103公斤、挺舉133公斤，雙雙打破世界紀錄，成功替中華隊摘下第1面金牌。金曲歌后阿爆、同為阿美族的戴愛玲、范逸臣、主持人曾寶儀、主播徐展元等人都發文狂賀。

阿爆準時收看比賽，封身穿粉色背心的郭婞淳為「粉紅美少女戰神」，確定奪金後，大呼：「淳金女神，奧運金牌得主！」大讚郭婞淳也是「表情控管冠軍」，佩服對方不管舉重當下還是跌到都維持漂亮姿態。

范逸臣在郭婞淳比賽當下就發文，高呼：「阿美女神加油！」奪牌後再貼出對方高舉金牌的照片，寫下：「恭喜郭婞淳奪下金牌！太強了！太棒了！」戴愛玲激動喊：「台灣首金！世界級！太感動！太驕傲！」

曾寶儀也是鎖定播出，當郭婞淳成功挑戰103公斤後，直說：「我的天啊！我都緊張到要燒聲了！」誇對方「依然姿態優雅」，摘金後更是欣喜若狂，「金牌！金牌！金牌！大大大恭喜！贏了！」

徐展元欣慰郭婞淳如願拿下個人第1面奧運金牌，回想對方在仁川亞運負傷上陣，拿下第4名非常難過，但郭婞淳沒有自怨自艾，仍在4年後而後雅加達亞運奪金，2016年里約奧運，郭婞淳被看好摘金，卻表現失常獲得銅牌，「有一段時間她深受打擊，相當失落，但她堅定意志，走過低潮，繼續咬牙苦練，如今在2020東京奧運榮耀奪金！」

蔡尚樺得知郭婞淳奪金，情緒亢奮到在電視機前跑來跑去、尖叫，「啊啊啊～婞淳女神舉得輕鬆，根本就是來虐翻對手，完全不是同一個檔次的啊！」回想對方之前上《全明星運動會》節目，錄影空檔兩人Girl’s Talk，誇郭婞淳私下是很單純、可愛的女孩，放話：「我要敲碗第3季再邀婞淳回歸～」（編輯：楊穎軒）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載