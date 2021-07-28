哭戲求關公助力！《神之鄉》收視破2　李玉璽端「陀螺炸雞」回大溪慶功

《神之鄉》收視2.39破新高，在公視、東森各拿下當日同時段收視率冠軍，李玉璽、黃鐙輝參加《請問 今晚住誰家？》錄影回到大溪拍攝地，平時不會下廚的兩人，特地學習製作劇中王識賢的招牌菜「陀螺炸雞」開心慶功，答謝關聖帝君一路以來的保庇，由普濟堂總幹事藍倍敏代表接受，他也回贈神明加持的項鍊給兩人，祝福身體健康、一切平安。

李玉璽學習製作陀螺炸雞練出心得，表示把麵線捲在雞肉上，還要捲得漂亮不容易，怕雞的李玉璽還拿起剪刀去雞骨，笑說打陀螺比做菜簡單多了。一旁的黃鐙輝則頗有天賦，越做越順手，他大讚陀螺炸雞好吃，還向師傅詢問祕方，認真學習就怕以後吃不到，還說等收工回家後就要立刻試做給家人吃。

上周劇情收視高點2.7落在王識賢端出精心熬煮好的天龍湯，李玉璽喝下後回憶時與父親相處的過往，忍不住留下男兒淚，父子間的情感令人動容。劇中李玉璽因為練舉神將，推託不願回家喝天龍湯，被林暉閔飆罵不顧親情，再怎麼舉好神將也沒用。李玉璽與王識賢即使關心對方，卻都不願說出心裡話，直到喝了這碗湯總算破冰。拍攝前，李玉璽擔心哭不好影響拍攝進度，當天還先去了先去普濟堂拜拜再完妝，還好正式拍攝時一次OK，就這麼哭出收視好成績。

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