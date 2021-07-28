Lulu招認有新歡！和「萬秀洗衣店」金孫祕戀半年　十指緊扣遊淡水曝光

30歲Lulu（黃路梓茵）分手阿達後空窗2年，日前爆出新戀情，對象是曾經登上國際媒體的32歲「萬秀洗衣店」金孫張瑞夫，對此，Lulu透過經紀人向《NOWnews今日新聞》大方認愛，小倆口認識半年，「有空會盡量見面」。

萬秀洗衣店在台中后里經營70年，張瑞夫為阿公阿媽開設IG帳號，利用店裡客人長年囤放未取的衣服，混搭出阿公阿媽「古著新穿」的潮流味，兩位老人家化身模特兒擺出各種活潑姿勢，一夕在IG暴紅，60萬粉絲追蹤，國內外媒體爭相報導，張瑞夫一手將萬秀洗衣店再度捧紅，也吸引到廠商求代言合作。

Lulu 2月邀請張瑞夫上Podcast節目《Lulu超強校》，結下雙方緣分，3月再邀張瑞夫來個人YouTube頻道亮相，影片中Lulu詢問張瑞夫理想型，張瑞夫大方說「短髮可愛的女生」，雙方曖昧火花不斷。

近日兩人被周刊直擊，在淡水十指緊扣約會，向Lulu求證是否與張瑞夫交往？經紀人向《NOWnews今日新聞》回應：「其實他們認識到現在已經半年多了，不過大家工作忙，都有空的時候都會盡量見見面，謝謝大家關心，感情這種私事不要占用太多資源啦，也免得把人家嚇跑了。」非常呵護剛萌芽的戀情。

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載