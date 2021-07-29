侯怡君鬧雙劈？舊愛自爆抓姦蕭大陸　揭男方求復合「跟狗下跪」

侯怡君婚姻遭民視小三監製介入，釣出蕭大陸舊前女友張金鳳酸「現世報」，昨（28日）張金鳳上《新聞挖挖哇》披露當年請徵信社，奔汽車旅館抓姦蕭大陸、侯怡君的舊怨，並提到蕭大陸劈腿後婚事告吹，不惜跟張金鳳的狗下跪哭求復合，引來侯怡君橫吃飛醋，半夜打電話騷擾1年。

張金鳳在《新聞挖挖哇》提到，蕭大陸拍《九龍傳說》時劈腿侯怡君，為逼退正宮，侯怡君故意在蕭大陸車上留下涼菸、親密摟抱合照，要張金鳳知難而退，這期間侯怡君常常電話打到家裡，張金鳳接她就掛斷，蕭大陸接的就講兩句，張金鳳受不了直接打電話對質，侯怡君還說：「大嫂妳不要誤會，他很愛妳，你們不是拍完戲就要結婚？千萬不要懷疑他。」直到侯怡君男友打電話來嗆聲：「侯怡君是我馬子，妳叫他（蕭大陸）罩子放亮一點，不然我要他斷手斷腳。」雙劈戀才掀起風暴。

蕭大陸雖安撫張金鳳拍完戲就結婚，但殺青當天張金鳳仍雇好徵信社，跟蹤蕭大陸、侯怡君進汽車旅館，接著張金鳳打電話攤牌，蕭侯一聽到張金鳳講出賓館名字馬上退房，跟徵信社在高速公路上追逐，並報警攔下徵信社把影帶拿走，張金鳳此舉惹得蕭大陸撂話決裂：「妳這樣做我們真的完了。」分手後卻不斷打電話哭著求和，「他每天打電話來哭說他是被侯怡君下符藥，然後說要不是那時候他爸爸70幾歲他會去死」，還跟張金鳳小狗下跪：「拜託你媽媽原諒我。」上演一番苦肉計。

後來張金鳳約侯怡君出來見面，告訴她說蕭大陸每天求復合，從此侯怡君不斷打電話騷擾她，「她的行徑就是很囂張，有時候打來都不出聲，然後會突然大聲尖叫嚇妳」，有天她就問侯怡君到底要幹嘛？侯怡君嗆聲當時已經閃婚的張金鳳：「沒想幹嘛，把現在這個顧好，不要再被搶了。」張金鳳受不了把通聯紀錄提供給周刊，侯怡君對外稱是為了替蕭大陸討回房子，才不斷打電話，讓張金鳳對莫須有的占房罪名非常不爽。

如今蕭大陸爆出外遇風波，張金鳳在臉書上酸侯怡君「現世報」，又接到侯怡君電話說：「妳不用高興太早，妳也是小三，妳跟蕭大陸認識的時候他沒有離婚，妳要將心比心，不要來笑我，妳才是認證的小三，我只能說是介入者，因為妳跟蕭大陸當時沒有結婚。」對於張金鳳種種指控，侯怡君透過經紀人表示不回應，「已經20年前的事，不管她怎麼說都不想談了，只想過快樂的夫妻生活。」會不會對張金鳳言論提告？經紀人表示不會，侯怡君的心態是「一切都過去了，我們都要長大」。

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