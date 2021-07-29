暗諷小三很能演！侯怡君開砲宣示主權　「只有正宮才坐得穩」

侯怡君開戰民視小三監製，被蕭大陸20年前的女友張金鳳酸「現世報」，侯怡君以「這一頁我翻過去了」，回收外遇老公修補婚姻裂痕，26日她開直播和網友互動，情緒高昂不時大叫大笑，疑似暗酸小三：「這位子不是每個人都可以坐的，換了主人就沒那個分量，沒了分量椅子就倒，很多事情不要不信邪，只有正宮才坐得穩。」接著又撂宮鬥劇台詞：「嬪妃永遠是嬪妃，娘娘永遠是娘娘。」

大砲性格的侯怡君，在直播明確宣示老公的主權，「當作他是一杯水，妳喝一口我喝一口？世間哪有這種事情。」並語帶諷刺地說：「有些人真的很能演，演得跟真的一樣，我看妳演到什麼時候？」網友認為她表現怪怪的，侯怡君直率回應：「我哪天正常過？這樣子的日子誰可以正常？」但是她也向粉絲喊話：「不要心疼我，我很好。」力甩婚變陰霾的侯怡君，頂著2萬元新髮型泡麵頭亮相，並表示：「花錢買快樂不是男人的權利，女人也可以。」

對於侯怡君直播的表現，她的經紀人向《NOWnews今日新聞》表示，侯怡君向來是俠女性格，有什麼說什麼，從以前直播就是這副模樣，「她不是會隱瞞的人」。對於手撕民視小三一事，侯怡君是因為太愛蕭大陸，一時氣瘋了，事後後悔「處理方式太衝動」，兩人沒有冷戰、沒有分居，現階段想好好休息，「只想過快樂的夫妻生活」。

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