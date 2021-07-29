【個人意見】來一碗奧運的華麗刨冰！

其實是過去兩週的精選，在沒有很多材料的一週，寫精選就是最佳的決定，好像安東尼波登在書裡說過的，「週日的早午餐，其實就是過去一個禮拜冰箱剩菜的再組合」，希望大家喜歡今天的早午餐菜單。

當然，我們一定要從奧運開幕米希亞的華麗大蓬裙開始，這是很適合唱奧運開幕國歌的一件衣服，因為氣勢夠驚人，但同時也很像日本式加了很多色素糖漿的超大碗刨冰。

Liya Kebede的黑色西裝造型原本合理，但是加上大串用過衛生紙就不合理，為什麼要把用過的衛生紙成串的縫進西裝下襬，永遠是一個謎。

然後Mati Diop想說「不能輸！」所以在裙子上縫了馬桶刷。走路不會刺到嗎？換衣服後發現膝蓋上都是傷痕這樣。

蒂妲史雲頓已經不是穿上好衣服那麼簡單，而是她超乎常人的駕馭服裝能力，能把這個喜餅盒包裝紙穿出立體的大器感。她看起來就像一個女王一樣充滿架勢。

Gemma Chan的鏤空金色花樣禮服十分美麗，我喜歡恰到好處的合身感，鏤空卻不顯低俗，反而是一個巧妙的設計元素，這種看似透明但什麼都沒看到的性感實在很高明，我唯一會重新考慮的是基本到不行的黑色兩條鞋。

Alexa Chung的黑色迷你小禮服，她穿起來很自在，會穿衣服的人往往勝在態度，把衣服穿出一種隨興感，我個人不喜歡這套衣服，但穿在她身上是很合適的。

Zendaya的彩色拼接短褲套裝顯得十分青春洋溢，不過大概也是要青春洋溢的人來穿，才能有此效果，換做別人來穿，可能會很像要去上小丑學校，衣服或人本來沒有絕對的對錯，但是加在一起的化學反應不可小看。

比如Charlotte Lawrence這套衣服就充滿了「我是誰？我在哪？」的茫然感，她的鞋子是一對小海鷗還蠻可愛的。（人家沒有那個意思！）

伊莉莎白歐森在這裡選擇打扮成一位陶藝老師。

在這不確定的年代，我們永遠都可以信賴Lady Gaga始終沒有放棄對踩高蹺這項民俗技藝的熱愛與堅持。

圖片來自Vogue