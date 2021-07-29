「二寶」來了！38歲陳意涵報懷孕喜訊　女兒年底報到「湊好字」

陳意涵與大12歲導演老公許富翔結婚3年，育有一子「小初」，今（29日）透過經紀公司宣布懷上二寶，湊足「好」字，她自認「兒女帶財」，不僅自己廣告、戲約不斷，老公的新片《詭扯》還拿下韓國富川影展評審團大獎，樂當成功男人背後女人的她，笑說：「履歷表上又可以多一行資歷，覺得很開心！」

原本就計畫想再生一胎的陳意涵，得知再度懷孕又驚又喜，「超級開心！因為跟老公都一直在忙工作，其實沒有特別計畫要做人這件事，所以知道後特別驚喜！」她說老公知道懷的是女生後，足足笑了一個禮拜，第一句話是：「小初要當哥哥了！」

有趣的是，陳意涵跟2歲的兒子說有妹妹要來陪他，兒子不但出奇冷靜，還以一貫的口頭禪回：「沒問題！」讓陳意涵哭笑不得。陳意涵還說，懷孕兩個月後才發現自己有喜，「因為之前一直忙工作，當時以為是壓力大所以經期才沒來，結果拖了一段時間才去看醫生！」

預產期預估在年底，陳意涵表示：「當初懷第一胎時比較緊張，有買了很多書來看，不過這一胎就完全做自己，心情也都一直保持很好，我覺得心情好就是對寶最好的胎教！」自曝懷兒子時瘋狂慢跑，讓小初也愛跑步，不過這胎是女生，不想女兒太好動，「練瑜伽最剛好！」（編輯：楊穎軒）

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