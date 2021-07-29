看《原子習慣》愛上無聊訓練！郭婞淳的10個小故事，自律與感恩最打動人心

舉重女神郭婞淳勇奪金牌，為台灣寫下歷史！東京奧運會上抓舉103公斤、挺舉133公斤，總計236公斤的好成績傲視群雌，在同量級幾乎無敵手，她仍對表現不滿意，期待再戰4年後的巴黎奧運，2014年仁川亞運前曾因腿傷重挫，導致右大腿70%肌肉斷裂，努力復健僅4個月就重回戰場，奮戰精神被大眾所知之外，她的「天賦」、「自律」與「感恩」3個優點，讓人更為佩服！

舉重，講求瞬間爆發力，在眾多運動訓練中尤為刻苦，不像籃球、排球有隊友支援，每次出賽上場只有6次機會，次次都要謹慎，除了選手的身體條件要好、更講究內心的信念感。郭婞淳常年訓練，待在高雄國訓中心，成為家庭經濟支柱，一路走來，她不僅能扛起一個家，甚至透過一己之力，向外界宣揚女人的力與美結合，我們透過10個小故事，發掘不一樣的郭婞淳！

1. 小時候體育全能、田徑、角力都練過

國中時期的郭婞淳，活潑又熱愛運動，擁有身體絕佳平衡、爆發力等條件，她被教練推薦入選許多運動訓練隊伍，從籃球、田徑、舉重、柔道、角力都練過，本來嚮往朝田徑發展，卻在一次全中運400公尺接力賽跑不慎掉棒，沮喪不已，沒想到隔天比賽，鮮少練習的舉重卻獲得金牌，才決定接受上天安排，往與生俱來的天賦邁進。

有趣的是，教練當年問她，「你想練田徑還是舉重？」她卻聽成「要練田徑一定要練舉重」，直到10年後拿回獎牌，她才發現這個「美麗的錯誤」，不得不深信「一切都是最好的安排」。

2. 少女也有叛逆期，老愛放教練鴿子

出生後家庭並不富裕，運動員是一個可能展開不同人生的選擇，但郭婞淳也有過叛逆期，國中時期偏愛跟同學們跑步，卻常被抓去練舉重，且學校沒有場地，要驅車前往其他學校練習，讓她心生排斥，一度請假逃避訓練，常常跑給教練追、找人，讓林敬能教練忍不住笑說：「我對她的第一印象，就是她是愛放鴿子的人，相遇就是被騙」。

但當她決心要朝舉重前進後，對自己非常嚴格，教練說，其他選手需要別人要求往上加重量，但郭婞淳不一樣，天才選手會有不斷向上挑戰記錄的決心，反而是教練要她別對自己那麼狠，不要拚命加重量。這次東京奧運第3次挺舉，也是郭婞淳主動比出41手勢，決心挑戰世界紀錄，雖然沒有成功，嘗試過了就不後悔，倒在舞台上依然笑得燦爛。

3. 重傷那一天，她開心地吃了麥當勞

大概是原住民的天生樂觀個性，讓郭婞淳一直笑容滿面，對待挫折也能積極正面，2014年仁川亞運前夕，處於巔峰狀態的她，誓言奪回金牌，卻在練習時不甚被140公斤槓鈴砸傷右腳大腿，緊急送醫治療。面臨意外降臨，她沒有自怨自哀，甚至還非常開心，因為長期比賽為保持體重，不能大吃大喝，要小心誤觸禁藥食物，凡事都要克制，在她受傷那一天，林敬能教練買了麥當勞給選手們，女神終於能小小放縱。

4, 教練送了一本書，讓她4個月就重回舞台

選手受傷，可能斷送運動生涯，何況是肌肉斷裂的重傷，在眾人認為她不可能登上亞運舞台時，亦師亦父般的林敬能教練給了她一本書《放聲笑吧，就像從未受過傷一樣》，描述一個女孩在汶川地震失去雙腿而不放棄的故事，深深激勵了她，決定要在短時間內盡早復出。

運動講求科學，也講求心理學，舉重訓練，成天與槓鈴為伍，抵抗地心引力，郭婞淳不但要保持絕佳體能，還要有堅強的心態，教練告訴她，「挫折就是老天給的禮物」，面對問題必須先接受事實，才能積極治療，她每天晚上都會跟受傷的部位說話，正能量讓她快速復元。

5. 躺在地上那一刻，讓她想到要捐救護車

受傷的那一刻，躺在地上等待救護車，即使時間不長，那每一分一秒都很難熬，從挫敗中站起後，讓郭婞淳更懂得體貼別人的需要，她想到「如果我在訓練中心受傷，都要等待這麼久，那住在偏遠地區的人怎麼辦？」受傷期間認識了楊定一博士，學習到「回饋」與「感恩」的重要性，康復後她和教練討論，決定捐了一台救護車給澎湖惠民醫院，幫助偏遠地區的居民 。

6. 為了紓壓，20歲後才開始學鋼琴

訓練場上，永遠都是槓鈴重擊地面的聲音，長年待在國訓中心，郭婞淳手上長出厚厚的繭，每天按照時間表完成訓練，永不放過自己。很少和家人見面，她為自己找尋紓壓管道─彈鋼琴。她說，國小聽到別人彈鋼琴，就有一種嚮往，獲得教練准許後，每周六教練都會載她去音樂教室學習，希望透過這個方式，轉移她的注意力，也告訴自己不管幾歲，都能重新開始學習。她在社群上PO出彈奏《刻在我心底的名字》、電影《鐵達尼號》主題曲，能動能靜的表現，讓人相當驚豔。

7. 里約奧運的銅牌，她哭得比受傷更慘

受傷痊癒後，郭婞淳帶著健康的身體，2016年再戰里約奧運，最終成績獲得銅牌肯定，但心裡卻很受傷，她自認表現失常，才沒有將勢在必得的金牌收入囊中， 哭得比受傷時還慘。儘管這次在東京奧運，以大幅領先其他選手的成績，終於拿回了金牌，她還是多次對媒體表示不滿意。無關獎牌顏色，對一個有目標的運動選手來說，打破世紀紀錄、創造歷史，才是終極目標。

8. 閱讀《原子習慣》，讓訓練乏味變得有趣

運動，賦予身體力量，閱讀，賦予內心力量。除了身材強健，郭婞淳更擁有一個強大的內心，閱讀，是她探索世界的方式。透過林敬能教練的啟發，在白板上寫滿的名言金句，都是給她力量的心靈雞湯。她愛閱讀，也愛分享。日常訓練時，她曾在臉書透露閱讀熱門書籍《原子訓練》，作者曾是一名棒球員，同樣歷經重傷又獲得成功，書裡提到「反覆做著一模一樣的事，卻無止盡的感受到趣味，就是成就卓越的不二法門。你必須愛上無聊。」

郭婞淳笑說：「這個我最會！」每天透過細微的改變，不斷鼓勵自己，在訓練中找到趣味，無疑是前進的動力，從國中時練舉重的不情願，到現在記錄影片裡的跳舞、對鏡頭搞笑，表演欲非常足，以前只要練不好，表情會瞬間垮了，現在不管練得好不好，她都希望自己保持微笑，因為情緒容易感染到身邊的人，微笑才是最好的化妝品。

觀眾只看到選手領獎的榮耀，很少看到她私下的勤奮，對於運動來說，持續練習不容易，尤其是要樂在其中，郭婞淳深信，不管現在成就在哪階段，只要有明確的方向前進，肯往上走，每個地位都是下個高峰的起點，靠著自勉才能克服那些規律的訓練日常，「只要你夢想得到，你就能得到」。

9. 最好的感恩就是回饋，退休後想開早餐店

郭婞淳一人獨自在外打拚，一年沒見過家人幾次面，即使讀大學，和同學相處時間也不多，長期投入訓練，會把人的心志掏空，林敬能教練最常問她的一句話就是：「如果沒有舉重，妳還有什麼？」讓她開始思考退休生活。

最好的感恩就是回饋，郭婞淳生長於台東，擁有許多人的栽培與支持，最想回饋的也是台東那些和她一樣，出身家庭環境較差的學生，這些年來，她不只到處演講、分享經驗激勵學子，捐獎學金鼓勵體育選手，更夢想有一天回到故鄉當教練，甚至在學校旁開一間早餐店，希望他們能吃得營養、好好訓練，未來同樣能為國爭光。

10. 拍過婚紗照，教練解除禁愛令

2019年，郭婞淳進棚為體育署拍攝選手形象宣傳照，深邃五官與招牌笑容，融化了工作人員，廠商建議她拍完一套運動服後，可以嘗試穿婚紗，鍾愛粉紅色的女神，選了一襲雪紡紗、繡有繽紛花朵的禮服，穿上後顯得女人味十足，為青春留下美好回憶。她後來也穿著禮服，出席體育署活動驚豔眾人，讓粉絲動心直說「好想娶她！」

激似夏于喬、宋芸樺的美貌，和全身健美的肌肉，郭婞淳被封「舉重女神」，應該有不少追求者，卻鮮少看到她曝光異性好友，外界好奇她談了戀愛嗎？其實，為了追求金牌的終極目標，教練擔心她戀愛分心，一直下達禁愛令，彼此曾有一番深入討論，最後教練解除禁愛令，鬆口不會干涉，如今收穫金牌完成目標後，女神脫單之日指日可待。

女人的力量，從來不比男性弱，甚至更廣大、深不可測。郭婞淳經歷創傷，卻能將挫折變成珍貴禮物，從中獲得成長，並將所得回饋給社會，為孩子們籌措捐款，希望他們有營養早餐、好的訓練環境，鼓勵他們積極向上，關鍵就在於自律且感恩。在東京採訪的朋友說，選手們出席時舉重賽後記者會上，日本銅牌選手因為受傷拄著拐杖走出來，入席時，郭婞淳還扶了對方，幫忙拉椅子，展現溫暖那一面。

「淋過雨的人，總想著幫別人撐傘」，擁有感同身受別人苦難的同理心，經歷生命難關的人，最擅長給別人溫暖，郭婞淳就是這樣的人，她用力量撐起了自己的家，也用金牌在世界舞台上撐起了台灣！