奧運銀牌楊勇緯被起底！國中輕鬆飛踢2米　帥氣模樣慘遭小女孩打槍

柔道好手楊勇緯24日在東京奧運勇奪銀牌，深邃的五官、帥氣的英姿，讓不少台灣人和日本女生爭相想成為楊太太。近來楊勇緯國中、高中參加《綜藝大集合》，青澀、稚嫩的模樣被翻出，引來熱烈討論，而該節目為了造福楊太太，將播出「奧運特輯」向選手們致敬。值得注意的是，從曝光的影片中可以看到，楊勇緯國中就能輕鬆「飛高高」，一旁的女孩誇讚他很帥之外，也透露對他的真實情感。

除了代表新民高中上節目闖關之外，楊勇緯就讀后里國中時，矯健的身手也被網友找出瘋傳。只見節目上阿翔壓在最下面，胡瓜壓在最上面，一共5人堆疊的高度，而楊勇緯竟直接輕鬆飛越，驚豔現場所有人，最後還挑戰「飛龍在天球好運」關卡，他快速奔跑後，直接飛踢到225公分的高度，小小年紀就有過人的體力與爆發力，讓來賓驚呼連連！

主持人胡瓜特別讓楊勇緯在鏡頭前露面，還找了一位可愛的小女孩一起訪問，胡瓜問女孩楊勇緯帥不帥，她則大方回「很帥」，不過當胡瓜繼續追問小女孩有沒有喜歡他，沒想到竟只得到一句「還好」，讓一旁的來賓與楊勇緯本人都笑了出來。

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