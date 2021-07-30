小S想辦奧運滿漢全席！再邀桌球好手林昀儒吃飯　賈永婕參一咖「我下廚」

東京奧運如火如荼進行中，其中體操國手洪源禧因撞臉藝人小S的小女兒許老三而備受關注，意外成為這次奧運的趣事，小S還頻頻稱對方是「兒子」。而昨（29）日19歲的桌球好手林昀儒也在比賽中表現亮眼，小S再次被煞到，許願洪源禧能揪他回家吃飯，賈永婕看到後也來「參一咖」，喊話會親自下廚。

小S在臉書上曬出林昀儒、洪源禧的組圖，激動寫下：「小林林昀儒！你怎麼那麼棒啦！簡直要阿姨的命，太精彩了！源禧快約他！這下可能要外燴喔！」賈永婕則留言：「來我家啦，我會親自下廚喔！」2位媽媽爭相替小鮮肉們下廚，掀起熱烈討論，還有網友建議賈永婕乾脆與小S合辦。

日前郭婞淳奪金，小S也刮目相看，隨後疑似走火入魔，邀請越來越多選手到家裡吃飯：「太棒了郭婞淳舉重女神，跟我兒子一起到我家吃飯，幫英雄們慶功，當然也歡迎勇緯，還有神射3人組…小戴…莊智淵…乾脆全來啦！」網友們看到後，紛紛敲碗中華健兒們能齊聚一堂：「要準備奧運滿漢全席了」、「必須連續擺個一個月的宴席，但為了防疫安全，可能得採取梅花座」、「希望國際巨星可以開『奧運來了』直播流水席，交給S姐了」，還有人發現小S每一張照片都會放洪源禧，她則害羞地回：「兒子嘛！可愛！」

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載