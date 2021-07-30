《神之鄉》燒掉百萬場景！黃鐙輝險被煙嗆死　10秒煎熬「怎還不喊卡」

東森、映畫聯合製作大戲《神之鄉》持續熱播，最新一集劇情中，廖威廉為重振聖恩社風華，打破門戶之見與李李仁合作，指導虎膽堂的年輕人練舉神將，王識賢不甘被蒙在鼓裡，怒斥廖威廉背叛，不僅將他逐出師門，王識賢也憤而搬離聖恩社。因為王識賢出走，黃鐙輝感到情緒低落，不慎在睡夢中失手打翻酒精燈，引發火災，光這場火戲就「燒」掉近百萬費用，黃鐙輝笑說王識賢再不快一點把他救出去，可能會先被煙嗆死。

劇組當初搭景時，從木工、防火建材、火戲特效、防護設備等一切措施都不馬虎，光這場火戲就「燒」掉近百萬費用，黃鐙輝表示自己拍得很「剉」，那時得全程閉眼睛，雖然離火源還有很大一段距離，但彷彿火就在臉旁邊燒一般，感覺得到半邊臉水分在蒸發、超級燙，總有火要燒到自己的感覺。當下黃鐙輝心想：「都燒了這麼久了！怎麼還不喊卡？」結果導演卻說這CUT連10秒都不到。

身為「縱火現行犯」的黃鐙輝笑說自己這段根本不用演，喊熱完全是真實反應，加上這場景燒完就沒了，很多畫面必須一次就過，而且聖恩社旁邊都是木造建築，要是燒起來後果不堪設想，讓他感到害怕、壓力大，劇組更安排消防車、特效組、防火處理一一到位，絲毫不敢馬虎。戲裡黃鐙輝為了搶救彩牌受困火場，王識賢等人衝進去救他，但他死命抓著彩牌不放，還虧他們：「你們再不快一點把我救出去，我可能會先被煙嗆死。」

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