為小孩犧牲？宥勝留台北偽單身　老婆淚喊「為何要我捨棄一切」

39歲的藝人宥勝與老婆林慈惠（蕾媽）婚後育有女兒蕾蕾和兒子剴剴，繼先前住露營車之後，宥勝開始著手迷你屋計畫，藉由買屋租地來擁有一間會移動的房子，目前一家4口定居台中清水。蕾媽昨（29）日在臉書透露，近期因為蕾蕾將從幼兒園畢業，要到台中幫她找學校，「孩子們被安排給學校老師照顧，讓我們能盡情的與老師交流」，不過看完學校簡報、與老師對談一陣子後，突如其來的一個「大重點」，讓蕾媽忍不住飆出眼淚。

老師詢問若蕾蕾到台中讀書，家長的經濟狀況將如何安排，這時宥勝自然地說 ：「當然我還是會回台北工作，我必須待在台北。」老師聽到後則點點頭：「也是，那就是由媽媽留下來照顧孩子了。」此話一出，蕾媽激動表示：「為什麼是媽媽留下來照顧孩子？我所認知的一家人，是父母共同負起照顧孩子的責任，而不是由任何一方負責一個部分，如果你希望你的孩子留在這裡，那該思考的是不是怎麼一起留下，而不是媽媽負責！」

當下的約談在一陣尷尬中潦草結束，事後回想起這件事情，蕾媽坦言當下只是認為「為什麼又是我，為什麼又是我必須捨棄一切」，不過最後一家人仍決定定居台中，「因為深入之後才發現，這邊多的是媽媽獨自帶著孩子生活的偽單親，看來只要是孩子的事，媽媽就必須是在最前面的那一個，是一個看似教育小孩，實為救贖父母的社群」。雖然蕾媽有時還是會羨慕宥勝能回到台北過著偽單身的生活，不過對於他替家人的付出和支持，仍滿懷感激，同時感謝那個勇敢的自己。

宥勝看到後，就現身留言區，感性寫下：「如果這輩子沒有妳，我什麼都不是，我無法成為孩子最愛糾纏的好父親，也無法成為持續展露頭角的偽偶像。」稱讚蕾媽在這種如此需要陪伴的教育體系當中，把孩子照顧得非常好，並笑說自己很欠揍，「回台北就是各種耍帥，各種偽單，我不會理直氣壯的說這是我的工作，但在某個層面上來說，我的確常常在切換身上的態度與氛圍」，最後也感謝蕾媽願意當他背後的那個女人。

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