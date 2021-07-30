重要位子留給她！奧運選手莊智淵、戴資穎的最強媽媽們　「永遠不為孩子設限」

小時候，我們想要證明自己給全世界看，長大了才懂，其實只要有一個能懂你、理解你的人，那就夠了。

看著奧運場上的桌球好手莊智淵，讓我想起了這句話。那個懂他的人，就是媽媽。

東京奧運因為疫情關係，賽場沒有觀眾入席，休息空檔安靜得出奇，從鏡頭裡我們看見他擦汗、喝水，默默坐在椅子上，打不好時，偶爾皺起眉頭，沒有和其他人交談，沒人指導戰術；相較之下，隔壁對手有人遞水、餵香蕉、討論球場應變，那種撲面而來的孤獨感，瞬間淹沒了電視機前的球迷們。

對於眾人關心、忿忿不平，他淡定地說，長年征戰國際球場，都是一個人行動，技術上自己能當教練，奧運教練入場人數有限制，只能選一個人入席的話，他想把位子留給媽媽，因為從小媽媽陪他訓練桌球，生涯挑戰奧運的最後一程，最想讓媽媽見證，這句話感動很多人。

站在體育最高殿堂上，最想分享榮耀的人，除了教練，大概都是親近的家人，對於這些身經百戰、負傷累累的戰士們，只有家人是那塊內心最柔軟的地方。媽媽與小孩關係更微妙，我們既是彼此的鎧甲，亦是對方的軟肋，在挑戰運動極限的成長路上，是最不可或缺的角色。

莊智淵 媽媽教我堅強也教我柔軟

爸媽都是桌球員，耳濡目染的莊智淵，從小就展現天分，媽媽李貴美一直是他教練，看多了桌球亂象，媽媽寧願把孩子送去國外訓練，不拿國家營養金，培養了他獨立、不依賴別人的個性，成了許多人口中的「桌球孤星」，重大比賽場合裡，才看到莊智淵媽媽相伴的身影。

媽媽教會了他堅強，也教會了他柔軟。16年前，怕動物的媽媽養了第一隻狗，一起同床了15年，因為養了寵物，他們開始關心外頭流浪的毛小孩，莊智淵成立桌球館之後，陸續收編10幾隻生病或被棄養的流浪狗，李貴美開車出門，經常就載回流浪狗照料，讓他對狗特別有感情，「我們有能力就抱回來照顧，牠們也有生命，也有活下去的權利，我只是幫個小忙」。母子齊心照顧流浪狗，他把拚命打球的獎金拿來為狗治病，也不覺得可惜。

戴資穎 以鼓勵代替責備，不給孩子設限

戴資穎從小學三年級接觸羽球，被爸爸帶去跟菜市場阿伯激戰，22歲登上世界球后，創造驚人歷史，達到父母從未想過的巔峰。日本桌球選手伊藤美誠接受嚴厲式教育，2歲就被母親洗腦未來要打敗中國選手，戴資穎的爸媽恰好相反，爸爸不斷鼓勵她、增強信心，就算不被看好，卻依舊給予支持。陪著小戴走到現在。

戴媽認為人有無限可能，「千萬不要給孩子設限」，不為她設限制，達到效果遠遠超過預期，才會有獲得成就時帶來的感動，用鼓勵代替責備，拉近和孩子的距離，陪伴他們成長，這是小戴家一直以來的做法。運動賽場是處於高度壓力的空間，如果家長還揠苗助長，可能有選手無法承受壓力，就會放棄或做出錯誤決定。

戴資穎常出國比賽，小時候有異位性皮膚炎，爸媽總是在行李裡備齊棉被、枕頭等物品，只為了讓她好好睡覺，獲得充足休息，再去準備比賽。回憶起過去，小戴覺得很溫暖，父母付出的一切，遠遠超過我們想像的。小學曾一度感到疲憊想放棄，爸媽也沒強求她堅持，休息了一個月，她想再回去打球，媽媽只要她仔細想清楚就好。小戴說，父母的訓練讓她變得獨立，更明白家庭是她永遠的後盾，「戴家一直以來的精神，無論孩子選擇了什麼（只要不是壞事），家長能做的就是陪伴、支持，不管最後成功或失敗，家永遠在這裡。 」

楊勇緯 赴日本受訓，每天都和媽媽通話

很多選手的母親，都是運動員出身，奧運柔道銀牌選手楊勇緯，媽媽也學過柔道，儘管小時候家庭環境不優渥，父母以打零工維生，每天忙碌工作，但媽媽深信學柔道能為孩子的品格與體能帶來正面影響，願意花費讓他們家3兄弟都學柔道，才幫助他成為一名國手。比賽時，他能在場邊聽到媽媽吶喊的加油聲，甚至比教練聲音還大，讓他很有安全感。

心思細膩的楊勇緯，喜歡與媽媽分享心事，為了增進實力赴日本訓練時，獨自在異鄉努力，只要訓練完回宿舍休息，第一件做的事就是打電話跟媽媽聊天，無論大小事都與媽媽傾訴，在柔道之路上，家人給他無限支持，母親的關心則是他的心靈支柱！

林昀儒 媽媽是國中校長，為了他提早退休

年僅19歲就登上世界桌球單打排名第6，此次東京奧運混雙勇奪銅牌，桌球好手林昀儒的表現，堪稱本屆奧運驚奇！

他從小就展現驚人天賦，14歲就成了桌球國手，全家為了他常往返台北宜蘭兩地練習，並自費找教練培訓，也遠赴大陸取經。職業選手出國比賽，通常只在旅館、賽場兩點往返，對於年輕的林昀儒來說，全心投身於桌球練習，正值青春歲月卻沒有KTV、夜遊，任何年輕人有的樂趣，讓媽媽陳貴玲很心疼，今年決定卸下壯圍國中校長的職位，提前退休陪伴孩子練球，趁著還有體力，為他打點好生活，無後顧之憂的投入每一場比賽。

個性淡定的林昀儒，在戰況激烈的賽場，也很少有激動表情，媽媽平常不希望給他太多壓力，希望孩子盡力就好，每天都用LINE傳訊溝通，未來也不對外舉辦慶功活動，保持孩子低調的生活。

羅嘉翎 跆拳道受傷，癱在媽媽身上哭

19歲的羅嘉翎，這次為台灣爭光取得銅牌，出身跆拳道世家，父母在三芝開了跆拳道館，往下紮根訓練小選手。女孩都很愛黏媽媽，每次出國比賽或南下受訓都會感覺孤單，母親節也沒辦法相聚，她在臉書上說：「希望媽媽不要太想我」、「相信最好的禮物，就是帶著健康快樂的身體一起走過每個驚喜」。這次獲得銅牌也是對媽媽最好的交代。

羅嘉翎身材偏瘦高，骨架又比較細，比賽時受傷痛得很想哭，下台時會癱在媽媽身上哭泣。有了劉聰達教練帶領後，她還多了一個師母，女星黃雨欣透露，舉家南下陪同羅嘉翎訓練，讓羅父相當感恩，「你們更像她爸媽」。

想要培養一個優秀的孩子，父母的觀念很重要，這次奧運會上，比起輸球動輒臭臉的對岸選手們，我們看到很多台灣選手的笑容，因為擁有家人的陪伴和溫暖，而不是壓力或責備。

戴資穎透露，當自己有了一點名氣後，大家都會想知道你是怎麼走過來的，回憶起過去，她很感謝爸媽的支持，比起那些金光閃閃的獎牌，爸媽常跟她說，比賽有輸有贏才精彩，媽媽更希望的是她身體健康，沒有受傷的快樂打球。

每個站上奧運舞台的選手，背後都有家人支持，即使不在場邊，媽媽在他們心裡都有一個重要位子。就算一時輸了比賽，他們也永遠贏得媽媽的愛。