麟洋配收徒弟！美女主播拜師獲贈粉紅球鞋　「我聖筊姿勢一天練1000下」

今年中華隊在東京奧運大放異彩，其中羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋順利替中華隊摘下第二面金牌，締造台灣羽球新紀錄，讓全台人民陷入瘋狂，4大超商也因此祭出優惠慶祝，許多藝人還激動到落淚發文。其中美女主播蔡尚樺就透過臉書，揭開與王齊麟在節目上結緣、拜師的過程，和他背後的理想。

「能有個奧運金牌的師父王齊麟，我實在太為你開心」，蔡尚樺表示與王齊麟是在《全明星運動會》結緣，還因此開啟了師徒的緣分，「他是真的超熱愛羽球，私下也很希望能推廣這項運動，讓更多人能愛上羽球」，儘管蔡尚樺先前沒什麼羽球基礎，王齊麟仍非常樂意當她的師父，「師父不但送我粉紅羽球鞋、準備球拍，還超專業、耐心地從發球、反手拍、快速平球，一一教導我這麼初學的菜鳥」。

蔡尚樺透露王齊麟一直都希望能透過自己的影響力，讓所有人都能享受揮拍擊球的美好，然而這次麟洋配也以一場場精彩絕倫、刺激萬分的比賽，成功掀起大眾對羽球的關注和熱愛。她還笑說等王齊麟返台，會積極練習羽球：「雖然這陣子師父去奧運，關門大弟子都不從師命，沒有好好自主訓練，等師父回來但憑差遣！像是齊麟奧運場上用過的那幾招，什麼殺球、殺斷球拍線、打到一半衝出去換球拍，坐在地上也能魔鬼般快速回對手3球，還是招牌的前俯後仰聖筊pose，我都可以一天練1000下。」

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