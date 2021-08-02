被媽媽送進監獄？吳亦凡涉性侵被拘留　網爆捲入「聽話水」風波

30歲吳亦凡被19歲網紅都美竹指控誘姦未成年，北京公安朝陽分局上個月證實吳亦凡因涉嫌強姦罪，被依法刑事拘留，震撼消息癱瘓微博，對比吳亦凡先前的聲明：「從來沒有過什麽『選妃』，沒有『誘姦』、『迷姦』，沒有什麽『未成年』，如果有這類行為，請大家放心，我會自己進監獄。」如今看來格外諷刺。

吳亦凡被拘留一事，遭到「中國禁毒」官方微博轉發，被疑內幕不單純，據《網易》報導，吳亦凡涉及「新型毒品供應鏈」，最近幾年大陸流行新型毒品「聽話水」，被濫用在性犯罪，吳亦凡事件正是大陸官方打擊毒品的契機。而有一說指出都美竹其實沒有報警，是吳亦凡媽媽報警稱都美竹敲詐勒索，沒想到警方介入後，反而發現吳亦凡團隊的犯罪證據，吳亦凡可說是一手被媽媽送進監獄。

名為「春日星火」微博網友，近日發文爆料：「再瀟灑再大牌的流量，在緝毒警察面前也是哭得眼淚鼻涕一大把，臉上的玻尿酸擠成一團的，一邊瑟瑟發抖，一邊哀求放過自己，反反覆覆叨念說：『我真的不知道，我就是第一次。』哪怕是再瞎眼的粉絲，看到他那個玻尿酸都擠歪的樣子，也是愛不上的。」疑似將矛頭指向吳亦凡，鉅細靡遺透露警方抓人細節。

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