潘政琮奪銅深情獻吻！老婆頂高溫當桿弟：不是我愛放閃，是我們只有彼此

8月，東京酷暑高溫難耐，一群高爾夫選手走上果嶺，進入奧運銅牌延長賽的第4洞，加賽的每一刻都很煎熬，潘政琮蹲下、觀察草皮坡度，起身，衡量出手力道，在眾人屏息間緩緩推出一長桿，小白球瞬間入洞，他興奮振臂一呼，銅牌入手了！身旁的女桿弟衝上去擁抱他，潘政琮送上深情一吻，成為今年中華英雄們場上最閃的一幕。

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這個女桿弟來頭可不小，正是潘政琮的老婆林盈君，在一群運動選手都難以忍受的高溫下，她陪了另一半走了4天，整整打完76洞，從第一天的倒數第三名，追到最後一天逆轉勝奪得銅牌，在這一群男選手們裡，她是最美麗的「嬌點」，也是潘政琮的幸運女神！老婆帶來的好運，讓他擊敗眾家好手，為中華隊獲得有史以來第一面高爾夫奧運獎牌。

堅持守護15年，為他頂高溫當桿弟

因為疫情關係，往年風光的奧運親友團，今年大多待在台灣守護中華英雄們，很多桿弟也不敢去東京，唯獨林盈君為妻則強，在疫情難以猜測的狀況下，仍在代表國家出征這一重要時刻，守護在潘政琮身旁，就像認識這15年來，從擔任特助後成為夫妻，她始終都是盡責的好幫手，從未離開。

7個好手爭搶銅牌、多了4洞的延長賽，被外界稱為「神仙打架」，在失之毫釐差之千里的賽場上，他們扛住壓力，奮戰到最後一刻，當眾擁吻的慶賀照，閃瞎了許多媒體，賽後潘政琮感謝老婆的完美助攻，幫助他贏得勝利，讚嘆這段美好的回憶，留在未來20、30年後回想起來，都會是津津樂道的話題。

銅牌得來不易，所以更顯珍惜。出發前，他們從美國飛到英國參加比賽，再飛到日本迎接奧運盛事，在海外應付繁瑣的文件表格、封閉隔離與數次篩檢程序，不斷擾亂選手的心。林盈君這回親自上場當桿弟，揹著沉重球袋，陪老公走過一洞又一洞，賽前怕家人擔心，一直瞞到最後才告訴媽媽要去揹球袋。她出發前開玩笑說，「請大家祝福我，這是一趟高溫下的減肥之旅」。

奧運高爾夫開賽後，第一天下雨，潘政琮打得並不順手，隨著天氣由陰轉晴，成績一路飆升，最後脫穎而出，讓人刮目相看。從出發前到奪下銅牌的這些日子以來，林盈君一直用文字記錄著當下心情，自認非常幸運，嫁給了尊敬的男人，因此變得更堅強與無所畏懼，不斷擴展舒適圈，被對方激勵著一起進步，一起向前走。她說，「不是我愛放閃，而是我們只有彼此！」

備受寵愛的公主，在異鄉學會謙虛

潘政琮擅打的高爾夫球，向來被稱為是奢侈的貴族運動，但他家庭背景並不富裕，小時候爸爸帶他四處去比賽，沒錢就擠車上睡，靠著企業贊助、獎學金才順利出國留學；而林盈君卻是台北市前立委林鈺祥的千金，兩人家境有些落差，她自述從小被父母捧在掌心上，養尊處優，吃好住好，連寵物都是吃有機食物，對生活品質要求很高，想做什麼從不用看人臉色，生活非常自在。

當一個職業運動選手的老婆，可不是簡單的事。潘政琮剛赴美國求學時，英文能力不好，林盈君從初認識時協助他入學、訓練，從同事變成朋友，最後成為伴侶。也會打高爾夫球的她，深知運動員生活艱苦，須經常飛行各地巡迴比賽，對球技精益求精，在場上保持專注投入。於是她遠離家鄉，飛去美國陪伴，適應不熟悉的異鄉生活，開始研讀運動選手心理學，當他的定心丸，耐得住寂寞，才能當一個稱職的選手太太。林盈君形容，「這是一個常常讓人灰頭土臉的工作，逼得人學會謙虛」。

開8小時露營車會合，愛情力量這麼大

在榮耀的「高爾夫一哥」頭銜底下，並非一帆風順。林盈君待在異鄉生活，甚至要跟高爾夫球員的圈子裡應酬，難免不適應，看似勇敢、堅強的她，面對一年超過30週離家在外旅行打球的日子，常有懷疑、害怕，思考這樣食衣住行充滿不確定性、四處漂泊到底為了什麼？跑巡迴賽時賽場地處偏遠，睡得不習慣會腰痠背痛，或飲食過敏拉肚子，「老公常笑我腦袋壞掉才嫁給他，過這樣流浪把飛機當巴士在坐的日子」。她甚至有開8小時露營車跟老公會合的紀錄，讓粉絲直呼「太偉大，真的娶對人了」！

外界詢問，夫妻到處征戰比賽很辛苦吧！套句潘政琮媽媽的話來說，「愛情力量就是這麼大，我也沒辦法！」因為愛情的力量，即使身處惡劣環境，他們都能彼此理解，堅定地陪伴對方，甚至願意成立夏令營，培養下一代台灣年輕好手，有孩子傳訊息問她：「姊姊，我不知道你們為什麼要對我這麼好。」林盈君回答：「因為我們也是這樣走過來的，有很多很多人幫忙我們。」所以他們想把這樣的善意傳遞下去，不問回報。

頂豔陽皮膚曬黑，為老公繼續堅持

愛情不只瞬間激情，還有尊重和自我實現。 雖然跟著走球場打球，腿走得有點粗、皮膚曬得有點黑，但還是要堅持女人的優雅，面對困境也不會認輸。潘政琮獲得銅牌後，林盈君看著另一半獲此殊榮，流下感動淚水，在一群高手激戰的奧運場合，她很榮幸成為其中一員，「朋友說比賽像神仙打架，我們這種凡人有幸參與其中，謝謝老公」。

她一點都不平凡，疫情期間，幫老公燉雞湯、煎玉米蛋餅、準備各種補品，還能充當理髮師，幫潘政琮剪出帥氣造型。一路走來，全力支持老公，就是她堅持這麼多年的理由，不管外界怎麼評價或者成績表現如何，兩個人都是親密無間的戰友，如今幸福對她來說，就是經歷這麼多年，「當初牽起你的手的那個人，不管再怎麼辛苦，還是會一直牽著你的手！」

潘政琮不捨老婆辛苦揹球袋，聲稱此役之後，要讓美麗桿弟退休。被說是怕老婆一族，他真心感謝老婆的鞭策促進球技增進，也拍影片透露指導老婆打高爾夫的秘訣。他給男士們的建議是，如果要教老婆打球，第一點，要慢慢來，不能馬上糾正姿勢，先稱讚她身材好，外貌漂亮，獲取對方信任，先稱讚再糾正，老婆才能比較聽得進去。第二點，稱讚她姿勢有進步，再慢慢修正；如果以上兩點都行不通，最後的錦囊妙計是，如果你珍惜婚姻的話，千萬不要糾正老婆的揮桿，「假如她突然問我球打得怎樣，我會覺得這是一個太太的陰謀，她們想找理由、藉口可以罵你，親愛的男士們，千萬不要踏入這個陷阱！」