《俗女2》雙影后拚了！天心動手互撕謝盈萱　狠虧「我從小看她演戲長大」

天心加盟《俗女養成記2》，飾演陳嘉玲表姊「洪育萱」，和金馬影后謝盈萱同台飆戲，2日在線上記者會上，天心搞笑嗆聲，要找比謝盈萱美的演員，找她就對了，兩人在戲裡展開女人的戰爭，天心說這是第一次跟女演員互撕，她笑說：「我沒有跟女人打過架，第一次和女生打架，力道都要拿捏好，打架好累唷。」

談起選角祕辛，導演嚴藝文透露，有次在金鐘獎上，她和天心都沒得獎，天心直接說：「沒獎了坐在這裡幹嘛？走了吧。」讓嚴藝文嚇一跳，心想：「這女生講話太直白了吧？」從那次之後兩人搭起友誼橋梁，為了吸引天心演出，嚴藝文用台南美食引誘她，但其實天心本來就是《俗女》的粉絲，二話不說答應，搞笑表示她是衝著謝盈萱接演：「劇場女王哎，開什麼玩笑，我從小看她演戲長大。」

謝盈萱和藍葦華組成「森玲CP」，第二季感情發展備受關注，藍葦華笑說開拍第一天就要演出親密戲碼，和謝盈萱吻了9次之多，當下真的靠導演嚴藝文親自上陣指導，才順利完成。天心也爆料謝盈萱、藍葦華不只有床戲，「在桌上都來了」，讓導演嚴藝文擔心被爆雷，急忙下令：「關她麥克風。」

陳竹昇和于子育在第二季會有更多老年的扮相，讓于子育忍不住開玩笑抱怨導演嚴藝文要她演出媽媽時不能化妝，還要在臉上稱增加許多斑斑點點，讓她都不能美美地演出，她透露這一季她會有很多吵架戲碼，和不為人知的故事會被揭露，陳竹昇則透露第二季的劇本誕生過程很燒腦，導演增加了大幅度的陳家人生活故事，多出許多不同的故事線。

新加盟的楊銘威飾演謝盈萱的同事，是一個充滿正能量的導遊和司機，為此品嘗了許多台南美食還胖了好幾公斤。而在第一季堪稱是「顏值擔當」的宋偉恩，自稱自己在第二季是「苦情擔當」，勇敢追求自己的感情，透露拍攝過程一樣壓力很大，「身邊每個演員都是鑲金哎。」《俗女養成記2》8月8日起每周日晚間9點於華視主頻與CATCHPLAY+影音平台正式推出，每周日晚間10點愛奇藝上架，8月15日起每周日晚間10點在衛視中文台播出。

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