捲入吳亦凡醜聞！林俊傑、潘瑋柏發聲明捍衛名譽　告網友「惡意中傷」

▲潘瑋柏（右圖）無端捲入吳亦凡醜聞。（圖／吳亦凡、潘瑋柏微博）

30歲大陸男星吳亦凡身陷誘姦未成年少女、賄賂、毒品疑雲，北京警方7月31以重大犯罪嫌疑為由，證實吳亦凡遭刑事拘留，沒想到，林俊傑（JJ）、潘瑋柏無端被事件波及，被網友爆料也參與其中，繼JJ發律師聲明喊告，潘瑋柏昨（2日）也出聲捍衛自身名譽。

潘瑋柏工作室轉發律師聲明，強調：「網路並非法外之地，每個人都要為自己的言論負責。針對網路上對潘瑋柏先生的一切不實言論，我們將堅決維權，並追責到底。」聲明中列出10多個微博用戶帳號，要求造謠者刪除所有誹謗言論，並公開澄清道歉。

文中也嚴正表示：「潘瑋柏先生從未實施過上述網絡謠言所傳的違法行為！此類謠言是對潘瑋柏先生的惡意中傷，已涉嫌構成誹謗。」指已經對相關侵權內容進行蒐證，將會啟動法律程序，依法追責，絕不姑息。（編輯：楊穎軒）

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