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女神寫親筆信！王齊麟開箱林志玲「神祕禮物」　金魚旗送美好祝福

林志玲▲王齊麟（左）開箱林志玲送的神祕禮物內容。（合成圖／翻攝自王齊麟、林志玲臉書）
文 : NOWnews今日新聞

東京奧運賽事當中，台灣選手們表現相當亮眼，婚後定居日本的台灣藝人林志玲也特別送上小禮，替選手們加油打氣，慰勞他們的辛勞。對此，我國羽球國手王齊麟昨（2）日在Instagram動態分享收到來自林志玲的神祕禮物，畫面曝光讓網友們眼睛為之一亮；「鞍馬王子」李智凱也貼文分享超暖用意。

▲林志玲手寫信鼓勵戴資穎。（圖／翻攝戴資穎IG）
▲駐日代表謝長廷表示，旅居日本的林志玲親送甜點至代表處，希望能致贈給選手及教練。（圖／翻攝自謝長廷臉書專頁）
▲王齊麟開箱林志玲送的神祕禮物內容。（圖／翻攝自王齊麟IG）

駐日代表謝長廷日前在臉書發文透露，特別感謝旅居東京的林志玲，她親自帶了附簽名卡片的日本和菓子（日式甜點），說要送選手及教練，禮物也已經分送給選手們。

羽球國手戴資穎日前也發文表示，收到林志玲送的禮物，她打開禮盒內附一張小卡，林志玲親筆寫下「頑強的意志，堅定的信念，沉穩的步伐，不負淚水和汗水負重而行，你們的精神是我們的驕傲，希望你們聽得到我們愛的掌聲和感動的歡呼，不忘初心，妳永遠是最棒的。」

而王齊麟昨也在IG分享，開箱林志玲送的神祕禮物內容，除了親筆小卡之外，一旁還擺了一個手作的立體掛旗，上方有兩尾可愛的金魚，寫著「致齊麟」，右下角還有林志玲的親筆簽名，以及「2021 Tokyo」，禮物相當可愛又有紀念性，讓王齊麟看完不禁感動直呼「謝謝志玲姐姐的鼓勵！」

此外，拿下銀牌的「鞍馬王子」李智凱也在IG分享，賽前就收到林志玲獨一無二的禮物，感動的說「謝謝來自志玲姐姐的愛心，在賽前收到這麼棒的祝福，真的讓我能量大增，才能順利的完賽，謝謝志玲姐姐的鼓勵與祝福」。（編輯：賴詠璿）

▲「鞍馬王子」李智凱也在IG分享，賽前就收到林志玲獨一無二的禮物。（圖／翻攝自李智凱IG）

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Tags : 和菓子李智凱林志玲王齊麟禮物羽球金魚

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