宥勝老婆被惹怒！遛狗人士闖新家丟「黃金」　他急返台中「抱緊處理」

宥勝3日擔任戒菸大使出席線上記者會，父親節將至，宥勝透露他在台中清水租地蓋的迷你屋這周完工，期待和兒女一起下廚過節。對於新家變成觀光景點，每天有粉絲經過，天性熱情的宥勝說自己不會困擾，但是有一件事惹怒太太，因為宥勝把庭院弄得跟公園一樣美，竟有狗狗跑進來排泄，「我太太對狗屎是很敏感的，這是她的超級地雷」，氣得宥勝太太拉起封鎖線，謝絕闖進家裡的遛狗人士。

因為疫情恢復二級警戒，劇組拍攝微解封，宥勝回台北拍攝《戀愛是科學》，3天快篩1次，防疫滴水不漏，他笑說胖了3公斤，被化妝師「拚命修臉頰」。不過老婆獨留台中，照顧6歲女兒蕾蕾、4歲兒子剴剴，日前在臉書抒發偽單親心聲：「為什麼又是我，為什麼又是我必須捨棄一切？」對此，宥勝表示：「老婆這句話是思念我的概念，我回來以後她就好了。」

老婆抗議「捨棄一切」的問題，宥勝夫婦從小孩出生就討論過，所以他曾經4年不接戲，和太太一起照顧家裡。這次老婆情緒爆發，是宥勝因為疫情在家待了2個月，突然去台北拍戲，老婆還在調適心情，宥勝也懂得適時安撫太太，「回來一看到她就緊緊擁抱很久」。

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