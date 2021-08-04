女孩們好暖心！戴資穎「銀了」世界友誼，最強對手能逼出最好的你

上週的奧運羽球賽事，像是被緊揪心臟一般，許多如我一樣的「兩週球迷」，陪著台灣羽球天后戴資穎（小戴）歷經了一場心情三溫暖，為她的勝利喜悅，為她的失敗傷心，從上屆里約奧運止步16強，到這次東京奧運勇奪銀牌，她的出色表現令人驚喜，花了5年終於站上頒獎台，為台灣帶來極大榮耀。

選手間安慰鼓勵，更讓人卸下心防

與設定的金牌目標擦肩而過，小戴自我安慰表現很棒了，卻難掩心中的不甘。奧運選手的壓力，大概只有同在球場上的對手能懂，她事後透露，獲得銅牌的印度選手辛度跑過來，捧著她的臉說：「我知道妳很難受，妳已經表現得很好，只是今天不是妳的局。」再把她擁在懷裡安慰，那種真誠的鼓勵，讓戴資穎瞬間潰堤爆哭。

像是小孩子跌倒，故作堅強拍拍屁股站起來，卻在父母安慰時釋放所有委屈，讓她整個人破防了，戴資穎說：「真的太難過了，因為真的很努力」。就差那麼一點，奧運頒獎台上金牌與銀牌那短短1、2米距離，要等3年後才有可能跨越。

輸贏之外，更多球迷好奇戴資穎為何人緣這麼好，攀上羽壇巔峰，每個對手都把她當成勁敵，為何小戴還能贏得對手的尊敬？泰國好手依瑟儂在IG祝福她一定要贏到最後；辛度也願意給輸球的球后鼓勵；越南小將阮翠玲也稱她為永遠的偶像，女孩間的友情太暖了，真的讓人動容！

祝贏家決賽好運，友誼比勝利重要！

孔子說：「君子無所爭，必也射乎！揖讓而升，下而飲，其爭也君子。」古人射箭前須互相行禮，結束後對飲暢談，競爭卻不失風度，運動家風度從古至今，就是體育賽事最重要的精神。皆被視為羽球天才的戴資穎與依瑟儂，刁鑽球風相似，從小在國際賽事常見面，也會一起訓練、一起面臨挫折，在依瑟儂的IG裡，多次出現小戴身影。小戴則把依瑟儂寫進碩士論文裡，研究強敵的球路變化及因應對策，這樣的相處模式，大概是給對手最大的尊敬！

小戴說，彼此球路相似，又很熟悉對方，跟依瑟儂對打，感覺像在照鏡子。生涯對戰30次，她僅以16次勝稍佔上風。儘管多次輸給對方，小戴卻與「天敵」私下交情不錯，不只這次奧運互相打氣，以往國際賽事碰頭，輸家總會給贏家送上祝福。2018年羽聯年終賽她因傷退賽時，依瑟儂立刻在IG秀出兩人同框比YA手勢的模樣，要球迷們「別擔心，她很好！」小戴2019年在韓國公開賽不敵依瑟儂，止步四強，也留言要她「決賽好運」，還曾在賽後一起扮鬼臉自拍，被世界羽聯放上臉書封面，誇讚「友誼比勝利重要」，這種惺惺相惜的友情，實在讓人羨慕！

女孩們都愛美，面交面膜太可愛

女孩子都愛美，就連球后也不例外。戴資穎推出專屬面膜時，日本羽球好手奧原希望就在IG留言「我也想要！」次回賽事碰頭時，小戴果然信守承諾，立刻從行李裡拿出面膜送給對方，在激烈比賽對抗時，兩人拿著面膜面交的俏皮模樣，被球迷說太可愛了。

12、13歲時就接受日本媒體安排一起對談，奧原希望說，因為年紀相仿，從高中就很注意戴資穎，把她當作勁敵，想與其抗衡，「她厲害的地方不只是世界第一，是因為真的夠強才能不斷贏球，我也是以此為目標，要一直維持好的狀態才能贏球，這是她厲害的地方，正因為是同一群對手，輸給誰就可以反省缺點，想好下次對戰時的戰術，不只是我，相信大家都是這麼想的」，她認為這種良性競爭，會讓黃金世代的羽球好手們發揮實力，將這項運動發揮到極致。

家庭溫暖守護，不會執著勝負

不僅國外帶回滿滿友誼，戴資穎在國內也有好朋友──昔日跆拳國手黃顯詠，兩人同一年進國家隊，小班制一起上課，還會互練對手強項，一起後旋踢沙袋，儘管黃顯詠之後離開國家隊，轉型為運動心理諮商師，戴資穎同樣很支持她，私下收藏黃的運動精英獎悠遊卡逾10年，卡面都磨破了，還捨不得丟棄。

黃顯詠說，運動選手的心理素質和表現，跟個性、成長環境很有關係，在頂端的運動選手們，實力不相上下，比賽就是看誰臨場發揮得好。她分析，小戴的成功因素有三，第一，自己夠努力、不怕吃苦，願意花時間訓練；第二，家人無條件支持她，遇到問題時，戴爸戴媽都很阿莎力，讓選手只要專心比賽，不用擔心其他事；第三，小戴很會做自己，這就是一種優點，不會患得患失，在意別人怎麼看她，同時也是個真誠、很直白的一個人，不被球后封號或世界排名受限制。正如小戴說的「贏了就贏了，輸了就輸了，世界第一不用證明給別人看，做好自己就好了。」

擁有家人當後盾，戴資穎個性很溫暖，對勝負不會太執著，懂得體諒別人，球場上看到對方腳受傷，不會刻意攻擊對方弱點，前年全英公開賽最後一戰，她跟世界排名第二的山口茜激戰，一球甚至來回3、40拍，雙方都拚命撲倒救球，膝蓋都瘀青、破皮受傷了，醫療員入場時想先幫戴資穎察看，她卻先禮讓給傷勢較嚴重的山口茜，等待對方貼好傷口能起身了，才請醫療隊幫自己處理，在病痛當下仍先為他人著想，事後才在臉書PO出傷痕累累的膝蓋，讓人好心疼啊。

暖心的女孩們，戰場無限寬廣

同樣和小戴一樣溫暖的辛度，則有更大戰場要對抗。她連續兩屆奧運都拿到獎牌，堪稱印度的驕傲，然而她代表的國家，對女性並不友善，甚至在少數農村地區，女性會因月經來潮被視為不潔，她多次為性別平權發聲，站出來呼籲「月經是正常的、不須感到難堪」，女人們不該因生理現象感到羞愧，無法實現夢想。

Girls support Girls！在征戰各地比賽時，女人必須經歷生理現象帶來的不適，但她們無所畏懼，用實力打出精彩比賽，場上不留餘力，展示對彼此的尊敬，證明女性能力不比男人差；也在球場上尊敬對手，保持運動家風度，彼此互相鼓舞，在奧運場上留下動人友誼，畢竟輸贏是一時的，友情才是一輩子的。

羽球場長13.4米，寬度6.1米，最遠的對角線也僅14.7米，而女孩們的心很寬廣，唯一的對手永遠是自己。在有限的場地上，我們看到戴資穎賣力拚搏、撲球倒地，被繪製成無數可愛、動人的漫畫頭像激勵人心，當一個運動選手用盡最後一分力氣，將最好表現留在場上，無愧於心，就是大家心中的金牌得主。

小戴肯定自己的努力，並稱讚對手陳雨菲發揮得很好，贏了就笑，輸了就哭，不需要壓抑情緒，好的對手更懂妳，也能逼出最好的妳，而女孩們之間的鬥志與友誼，不會被侷限在白色界線上，還能跨越泰國、印度、日本，突破語言、國界限制，走到全世界都不會出界！