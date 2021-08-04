公益跑第一！賈永婕挺小S「溫暖又熱血」　汪小菲聲援小姨子又秒刪

小S（徐熙娣）奧運期間發文挺自家「國手」，被大陸網友扣上台獨帽子，賈永婕昨（3日）接連在好友臉書、自己的粉專出聲力挺，噤聲數日的姊夫汪小菲也發文聲援，衝上微博熱搜。

賈永婕昨晚在小S恭賀戴資穎的貼文下留言：「親愛的妳就是這麼溫暖，台灣的朋友都感受到了！選手在運動場上盡情揮灑汗水與耐力，輸贏只是一時，更重要的是風度與運動家的精神！比賽時相互較勁搏鬥，比賽結束握手鞠躬。英雄惜英雄！勝不驕，敗不餒，彼此加油打氣！加油我的姐妹！」

深夜11點多，賈永婕在臉書發文，笑說自己真的不喜歡小S，因為母女生日都被對方放鴿子，「但我要說的是我真的很愛很愛她，每次有任何捐贈或是公益的事情，她永遠都是第一個站出來挺我的人，從來沒有放過我鴿子！」

賈永婕形容眼中的小S：「她就是這麼溫暖，當大家都叫她可以冷靜的時候，她偏偏這麼的熱血，她就是這麼做自己，她就是這麼的搞笑、這麼無厘頭、她就是我們從小看到大的小S！小S小S我愛妳，愛到骨子裡！」

大陸網友日前向汪小菲喊話，要他管一管小S，汪小菲今（4日）凌晨在微博轉發「小S親中態度及言論視頻合集」影片，寫下：「認識她們10幾年了，和我回到北京去山東老家看親戚，日常我們在家裡的對話，她們真的是最期望兩岸和平認祖歸宗的外省人，這麼多年做了、說了很多！」

汪小菲也解釋，小S在風波後說想靜一靜，原因是昨天打AZ疫苗，副作用比較大，一直在睡覺，「所以才會勉強說一下讓她靜靜」，不過該貼文沒多久就刪除。

然而汪小菲一番話引起台灣網友反彈，批評又在搞認知戰，也說他根本出來攪局，大陸網友也不買單，「發了又刪值得細品」、「不幫她說話就會被離婚」、「她自己不會說嗎」，亦有人同情汪小菲裡外不是人。（編輯：楊穎軒）

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