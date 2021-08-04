黃筱雯拳擊奪銅！為比賽瘦6公斤半夜餓昏　重返榮耀：要先忘掉身上的傷

看著黃筱雯在奧運場上揮拳出擊，比起賽事的興奮刺激感受，更多的是心疼！

第一眼看到她穿著象徵中華隊的藍色服裝出場，內心納悶的是，這麼瘦弱的女孩，參加51公斤量級，真的能打贏對手嗎？沒想到她以敏捷的腳步移動，假動作晃過對手，再以身高及臂長優勢，屢屢用直拳出招，順利擊敗塞爾維亞選手莉娜順利闖進4強，為台灣拿下第一面拳擊銅牌！

金牌戰雖未能再創奇蹟，但這面銅牌的背後，已經藏著滿滿的洋蔥！沒錯，是洋蔥，在眾家媒體深入報導後，聽了黃筱雯的故事，很多觀眾都深受感動，真心佩服起這個23歲的女孩。

許多奧運選手的好成績，背後都有家人付出金錢、時間的全力支持，黃筱雯卻不一樣，她有個不太順遂的童年，1歲時父母就離婚，爸爸因刑事案件3次入獄，她在阿公阿嬤家成長，接受隔代教養，小時候阿公開計程車賺錢，就把她放在前座跟著東奔西跑，一路拉拔她長大。

原生家庭的傷痛，在汗水裡獲得安撫。黃筱雯國中時就讀體育班，身高177公分的優勢，讓她傾向往女籃發展，教練劉宗泰身兼籃球、拳擊、游泳指導，詳加觀察她體型、條件等優劣後，卻鼓勵她往拳擊發展。以往家境的自卑感、不愛讀書，會被念「你爸不成材，怎麼妳也這樣」的迷茫，在找到拳擊這個目標後，找到一個著力點。

父母怎捨得讓女生打拳擊？連阿公都不忍心黃筱雯練拳受傷，鄰居也會七嘴八舌，人這麼瘦，漂漂亮亮的女孩，跑去跟別人打拳擊？說到拳擊手，我們腦海裡都是壯漢勇猛的模樣，完全無法跟黃筱雯說話慢條斯理，纖細的鉛筆腿聯想在一起。她偏要打破這刻板印象，「誰說漂亮女生不能打拳，每個拳擊手都得很壯，我就要用行動和實力證明！」

爸爸入獄不在家，阿公年邁身體欠佳，教練扮演爸爸的角色，把她當第二個女兒嚴格對待，對她訓練要求很高，一回合訓練做不好，就會把她叫下台，「妳一開始打不好，繼續打下去也不會有改變」。覺得自己很努力的小女生，偶爾也會跟教練賭氣，但轉念一想，她把所有內心難過情緒，轉換成訓練場上的一種動力，把所有不滿集中火力，用力向生命的厄運揮拳，誓言不會妥協。

讀高中之前，黃筱雯的生活經費都靠阿公資助，升上大學後她變獨立了，再也沒有家裡拿過錢，有國家訓練中心提供營養金能繼續比賽，她還想代替爸爸分擔家計，希望靠獎金賺錢，也想當爸爸的榜樣！

2015年在新莊舉辦的世界青少年暨青年拳擊錦標賽，她艱辛地拿到銀牌，心裡卻有滿滿喜悅，因為爸爸跟阿嬤在場邊為她加油，「那一次我蠻開心的，一直以來都嚮往家人能夠來看一次我的比賽，就有後盾的感覺，他們那時幫我加油還蠻感動的」！

運動選手的身體，奉獻給了比賽，而不屬於自己，在競爭激烈的拳擊賽，每個量級都只能推舉最強的代表，黃筱雯原本2018年參加57公斤量級賽事，隔年調至54公斤量級，最後為了奧運，考量所有因素後，由學姊林郁婷出任57公斤量級的中華隊代表選手，她則挑戰51公斤量級賽事。

瘦身，就是跟身體的一場對決，177公分的黃筱雯，在短短2年內體重一路下滑，甩掉了6公斤，肌肉比例、揮拳力量都須調適，喜歡的美食不能入口，她坦言有時候半夜都要餓昏了，來到東京奧運賽事，更小心翼翼不碰高熱量食物。

在中華隊選手陸續出賽，止步於八強時，高瘦的黃筱雯成為全台希望，她站穩台上那9分鐘，在鈴響時才激動落淚，賽後受訪才透露和她奧運期間同房的林郁婷比賽失利，忍住悲傷情緒，仍不忘給她指導，讓她想把學姊的那一份力量，一起努力繼續下去。職業為刺青師傅的爸爸，在她左手手臂上紋了一個台灣圖案，將2300萬人的力量都匯集一氣。

每個人都得背負過去的榮譽和傷痛，才能繼續下一場比賽！就連世界羽球球后戴資穎，在東京出賽前仍會回想到里約奧運的失常，運動選手就是要學習和恐懼、擔憂共存，保持平常心。黃筱雯說，「重返榮耀，就要先忘記榮耀，經歷過受傷也好，低潮期也好，真的就是要忘掉過去，亞運受傷的時候，就是勢必要忘記這個傷痛，復健才不會覺得我一直有傷在，教練也一直告訴我這種心態，不要記得自己身上有傷」。

有了這面奧運銅牌，她開心地說，要拿獎金來孝敬阿公，也虧教練半夜可能會感動到哭，更證明改變不了原生家庭環境，還是能憑藉力量改變自己的命運，並凝聚了一家人為她共同觀看比賽，爸爸得知黃筱雯獲得銅牌，感動地直說：「她是我的榜樣！」

拳擊的學問在於，比力量也比智慧，會出拳也要會閃躲，像生命給你突如其來重擊時，要懂得後退，再一拳反擊回去，還要能控制全場節奏，奧運場邊聽見教練劉宗泰向她大喊「不要怕，用力！」黃筱雯說，真的不要害怕去嘗試，要保持信念才能堅持不退縮，她相信經歷失敗也不在意，會有一個更完美的結果，讓你覺得以前的失敗都不算什麼！

這回她不只拿到一面獎牌，更揮出重重一拳，反擊那些八卦耳語，練拳擊不一定要又壯又MAN，誰說漂亮女生不能打拳擊！