差一點親到邱澤！「國民媽媽」于子育想談姊弟戀　拿金鐘獎遺憾沒吻戲

去年以《俗女養成記》獲得金鐘獎迷你劇集最佳女配角的于子育，近日作客好友吳小帽與「爆編」翁瑞怡、吳珊珊主持的Podcast、Youtube節目《Wow靠！有事嗎》，分享跟邱澤拍「吻戲」的經驗，以及剛出道在大批媒體面前被宣傳臭罵的往事。

1998年以「錦繡二重唱」組合出道的于子育，名字從秀琴、琇琴改到現在的「于子育」，51歲的她單身未婚，但已經演了16年的媽媽角色，雖然她知道角色與真實人生區別，所以很樂於演媽媽，但還是遺憾少了拍吻戲的機會，唯一的吻戲對象是「郭哥（郭子乾）」。

她在《她們創業的那些鳥事》中演邱澤的媽，兩人過去在公視人生劇展合作過，邱澤飾演她在夢中的王子，讓她幾乎有機會一親芳澤，可惜差了臨門一嘴。她在節目中跟各大戲劇喊話，可以找她演老少配、姊弟戀，而且最好是「我不要，但對方一定要我」的那種。

于子育回憶，出道時是徐懷鈺的師妹，有一次徐懷鈺在高雄舉辦慶功演唱會，錦繡二重唱擔任嘉賓為發片暖身，少根筋的她在台上謝謝歌迷來參加師姐的「謝師宴」，下了台渾然不知口誤，被同事虧「跑錯場子」。第二天，大隊從飯店出發赴機場準備回台北，新人沒有明星專用車，只能搭媒體採訪團的小巴，她和錦雯背著吉他最晚上車，一上車就被宣傳罵動作太慢，頓時全車氣氛凝結，尷尬到極點。

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