【個人意見】唯有女神能駕馭的靈芝草人裝

夏季是活動比較少的季節，但還是有許多值得一看的服裝，對於服裝界及名人永遠有新招這件事我非常佩服，明明美麗的公式很簡單，可是名人們不滿足於單純的美，而要出奇，光這點我就很感激。

瑪格羅比的白色長褲套裝就是一個災難，她看起來像把長袖白色發熱衣外穿，脫掉那件長袖不知道會不會好點？褲子膝蓋下面的綁繩簡直莫名其妙，還是說她這個造型的概念是出土木乃伊。

凱蒂佩芮參加知名電商平台的活動，這件衣服十分有意思，立體的袖子搭上簡潔的黑色禮服部分，是很有意思的設計，但一方面也像學游泳的小孩會戴的那種上臂的游泳圈。

Eiza Gonzalez顯然趕上了最近觀葉植物的熱潮。

Naomi Harris的藍黃條紋洋裝則非常恰到好處，配色和和深度都很剛好，橘色的包包少了一點太過搭配的刻意感，跟她的膚色也很搭，是很美麗的夏季造型。

貝拉哈蒂德持續乖乖戴上口罩，她可能聽了香奈兒的名言「出門前要在身上拿掉一樣東西」，所以在這裡她把上衣脫了。這種把薄外套當真正上衣穿的風氣十分有趣，不知道還能走到怎樣的極限，至於為什麼要搭靴子則是一個謎。

Justin和Hailey Bieber出席藝術活動，他的正式西裝造型這次相當傳統，沒有搭上奇怪的鞋子或什麼配件，經典的正式西裝真的可以為人帥度加分；她的薄紗側面大鏤空，這個，至少很通風吧。我其實蠻喜歡絲絨和薄紗蕾絲間的對比，但是否要對稱的開兩邊，我是覺得可以考慮。

安海瑟薇發了一張穿著美麗紫色禮服吃洋芋片的照片，我很滿意這張照片，她、她的化妝髮型、這件禮服，還有洋芋片都完全沒錯。

不過說到紫色，誰能比得上Lady Gaga的紫色靈芝草人造型，這造型也只有她能駕馭（或願意這樣出現在大街上）。

圖片來自Vogue