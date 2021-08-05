「榮耀夫婦」好甜！迪麗熱巴2度告白楊洋　粉絲喊話：拜託原地結婚

楊洋、迪麗熱巴主演的《你是我的榮耀》網路播放量突破8億，在最新劇情中，迪麗熱巴和楊洋兩人曖昧情到最高點，讓迪麗熱巴10年後再度鼓起勇氣二度告白，沒想到楊洋以一句「你屬於耀眼的世界，而我屬於另一個世界」再次拒絕，似乎預告了「榮耀夫婦」即將開虐。這對俊男美女組合讓許多網友入戲超深，紛紛喊話拜託兩人原地結婚。

《你是我的榮耀》是兩人的首次合作，楊洋稱讚迪麗熱巴性格活潑又可愛，很機靈又有點皮，有次迪麗熱巴拿著1個高級品牌的蛋糕，到片場跟大家分享，楊洋表示一看到那個名牌蛋糕就想說：「哇！這個蛋糕一定很貴，很好吃。」結果吃完覺得口味一般般，但也不好意思說，後來才知道原來迪麗熱巴只是訂做了國際名牌LOGO的造型翻糖，但蛋糕體只是普通的蛋糕，聽到楊洋的爆料，迪麗熱巴害羞承認自己的頑皮。

不過迪麗熱巴提到在合作楊洋之前，以為他是一個話不太多，很安靜的男孩，但合作後才發現其實跟想像中相反：「楊洋的笑點滿低的，他會不時狂笑，特別活潑、陽光的男孩，跟劇中角色于途性格完全不一樣。」劇中的楊洋展現純熟演技，將角色「于途」內心衝突詮釋到位，不僅在現實與夢想中掙扎，喜歡「喬晶晶」卻又覺得自己配不上而掙扎，超悶個性讓楊洋都笑稱自己在劇裡像是個「憋著擔當」，很多心事都一直藏在心裡，不過楊洋也趕緊表示，于途後面跟喬晶晶在一起的狀態很可愛，一本正經說情話展現理工男的浪漫也很可愛，妻管嚴的反差萌很值得大家期待。《你是我的榮耀》WeTV全網獨播，每周一、二、三晚間8點更新兩集。

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